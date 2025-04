Morazzone approva la Tarip: sì della maggioranza, astensione dell’opposizione. Assemblea pubblica il 28 aprile

È Morazzone il primo comune di Coinger ad approvare la Tarip, la nuova tariffazione puntuale dei rifiuti, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione. Il via libera è arrivato durante un consiglio comunale di lunedì 14 aprile con molti punti all’ordine del giorno, caratterizzato da un clima pacato, nonostante il tema delicato. Pochi i cittadini presenti in sala polivalente.

Diversa potrebbe essere la partecipazione in occasione dell’assemblea pubblica convocata per lunedì 28 aprile, sempre in sala polivalente, alla presenza dell’amministratore unico di Coinger. L’incontro è stato annunciato dal sindaco Maurizio Mazzucchelli all’inizio della discussione del nono punto all’ordine del giorno, riguardante il regolamento di applicazione della tariffa, l’aggiornamento del piano economico finanziario TARI per il 2025 e la determinazione delle tariffe Tarip per l’anno in corso.

«L’Assemblea dei sindaci ha già approvato la tariffa Coinger – ha spiegato Mazzucchelli –. Stasera approviamo alcuni correttivi al regolamento, come l’obbligo per i Comuni di dotarsi di una dotazione minima: 40 litri Rur e 40 litri carta e la norma secondo la quale anche i bidoni non conformi, e quindi non ritirati, verranno letti e contribuiranno al calcolo della tariffa».

Il Piano economico finanziario per il 2025 del Comune di Morazzone ammonta a 445.430 euro. «Ciascuno ha la possibilità di verificare i costi della propria utenza ed è una grande novità – ha aggiunto il sindaco –. Dalle verifiche effettuate sui nuclei familiari emerge, nella maggior parte dei casi, un incremento dei costi per le superfici più piccole, mentre per le altre situazioni non si registrano variazioni significative. Aumenti ci sono per le attività economiche, in base ai litri richiesti. In molti si stanno informando e stanno rimodulando il kit inizialmente scelto».

L’opposizione di Progetto Futuro per Morazzone ha espresso perplessità, pur mantenendo toni costruttivi: «Tutto giusto e ne prendiamo atto – hanno dichiarato i consiglieri – ma ciò non toglie il peccato originale: non è stata fatta una comunicazione adeguata e tempestiva. Non possiamo ignorare la protesta diffusa. La petizione è essa stessa un’azione democratica che ci sentiamo di supportare e a cui bisogna dare ascolto. Occorre fornire risposte».

Il sindaco ha replicato: «È un anno di transizione. Non voglio né minimizzare né enfatizzare la protesta: ci sono aspetti che andranno rimodulati e ci sono margini per riconsiderare alcuni fattori».

L’opposizione ha poi aggiunto: «Non abbiamo mai contestato l’affidamento a Coinger, ma le fatture non sono di facile lettura. Vorremmo sapere se c’è l’intenzione di rimodulare le bollette e se sia possibile introdurre agevolazioni per i redditi al di sotto della soglia di povertà, oltre a una no tax area per gli enti virtuosi o del terzo settore. È importante attivare un monitoraggio costante della raccolta differenziata per avvicinarci al sogno di una produzione zero di rifiuti – ha aggiunto il capogruppo Alberto Steidl -Infine, ha concluso – dove manca la comunicazione, è bene che il Comune intervenga per colmare il vuoto. Faccia ciò che è possibile per dare risposte ai cittadini».