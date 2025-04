La Banda MAM di Morazzone al concorso internazionale “Flicorno d’Oro”

Morazzone sarà l’unico comune della provincia di Varese rappresentato al prestigioso concorso bandistico internazionale “Flicorno d’Oro”, in programma questo fine settimana a Riva del Garda. A portare i colori del territorio sarà la Banda MAM, composta da circa cinquanta giovani musicisti, che domenica mattina saliranno sul palco per confrontarsi con formazioni provenienti da diversi Paesi.

Un’esperienza condivisa nel segno della musica

Giunto alla sua 25ª edizione, il Flicorno d’Oro è considerato uno degli appuntamenti più rilevanti a livello europeo per le bande musicali. La Banda MAM ha deciso di partecipare quasi per gioco, ma con lo spirito che da sempre anima il gruppo: «Per noi – spiegano i ragazzi – la musica è un’esperienza da vivere insieme». Ed è proprio con questa filosofia che affronteranno la prova, con l’entusiasmo di chi si prepara a vivere una grande emozione, al di là dell’esito della competizione.

Due brani in programma, anche un inedito “di casa”

La Banda MAM si esibirà nella seconda categoria, dove incontrerà compagini musicali di varia provenienza. Il programma prevede l’esecuzione di due brani scelti tra quelli proposti dall’organizzazione: il brano d’obbligo sarà Caledonia, mentre il brano a scelta sarà Tiriterintondo, una composizione particolarmente significativa per il gruppo, poiché scritta da Dario Bortolato, ex componente della banda.

Una domenica mattina ricca di emozioni

L’esibizione è prevista per la mattina di domenica e rappresenterà per tutti i membri della Banda MAM un momento importante, carico di emozione e orgoglio. «Comunque vada – sottolineano – sarà una bellissima esperienza che porteremo sempre con noi».

Con circa 48-50 musicisti coinvolti, la Banda MAM di Morazzone si conferma una realtà giovane e vivace, capace di coniugare qualità musicale e spirito di comunità, portando il nome della provincia di Varese su un palcoscenico internazionale.