Forte temporale all’alba sul Varesotto: allagamenti, alberi in strada e pali abbattuti

Un forte temporale, a tratti con caratteristiche da tempesta tropicale, ha sferzato diverse località del Varesotto attorno alle 6 di questa mattina, con pioggia fortissima, vento e fulmini e in alcune località anche grandine.

Danni vengono segnalati in diversi comuni. Sulla strada Mornago e Besnate molti alberi a terra, con difficoltà nel transito dei veicoli.

Via Sant’Alessandro ad Arcisate è bloccata per un grosso pino abbattuto dal vento, mentre in zona Dovese è bloccata via Vivaldi. A Induno Olona stessa situazione poco dopo il benzinaio, prima della rotonda per Varese.

In Valceresio il temporale e il vento forte hanno colpito in particolare a Bisuschio, con alberi caduti, e addirittura un palo della luce in cemento armato tranciato, e un palo del telefono tagliato, con fili corrente in mezzo alla strada. Ci sono alberi caduti che bloccano in più punti la strada della Valganna.

Malnate si è svegliata tra alberi caduti e strade ostruite da rami e piante o addirittura interrotte. Sono diverse le segnalazioni che rimbalzano tra i gruppi social da tutto il territorio cittadino. Una pianta è caduta in via Garibaldi, senza però compromettere la circolazione sulla Briantea, mentre ci sono problemi sulle strade che portano al confine. Un albero è caduto sulla Sp3, direzione Gaggiolo salendo dalla Folla, con la circolazione bloccata nei due sensi. Ma tante sono le piante in strada sulla Birlinghina verso Solbiate con Cagno, anche se resta percorribile. Traffico bloccato invece tra i Mulini del Trotto a Cantello, come segnalato dalla Protezione Civile cantellese.

Ancora acqua alta alla corte della Folla di Malnate già presa di mira dal maltempo nel fine settimana.

Bloccata anche la strada della Bevera e un tratto della tangenziale di Arcisate. A Clivio strada bloccata all’altezza della Baita per un pino caduto.

Alberi sono presenti in strada ad Azzate e Daverio sulla provinciale. A Malgesso è esondato un ruscello in zona viale Industrie.

GAVIRATE: da Gavirate su provinciale lago fino all’imbocco dell’autostrada numerosi alberi caduti sulla sede stradale anche salendo verso Varese da tutte le vie di accesso principali.

Molti danni e allagamenti anche a Varese e segnalano diversi alberi abbattuti nel parco di Villa Recalcati. Problemi in via Tonale per una lamiera di una casa che ha impattato contro un treno; in via Sabotino, via Sanvito e via Campigli, viale Borri, viale Ippodromo e via Cassiodoro ci sono alberi in strada. Traffico difficoltoso in diversi punti della città.

In viale Borri, nei pressi del supermercato Esselunga, una grossa pianta è stata abbattuta dal vento ed è caduta sopra un’auto, schiacciandola (nella foto). Il conducente non ha riportato ferite.

Allagamenti vengono segnalati in via Peschiera, nella zona dell’Iper.

Alberi sono caduti anche sulla provinciale del lago di Varese.

Decine le chiamate ai Vigili del fuoco in tutte le località colpite. Tutte le squadre disponibili stanno intervenendo.

In diversi comuni si segnalano interruzioni della corrente.

Ci sono problemi anche per quanto riguarda la circolazione ferroviaria con problemi sulle linee Laveno-Milano, Luino-Gallarate e Malpensa-Como:

