Il maltempo scombina le corse di Autolinee Varesine: ecco le modifiche

Alle 8.40 la situazione sulle strade nel capoluogo in diverse zone del Varesotto, dove peraltro ha ripreso a piovere, era ancora molto critica.

Autolinee Varesine segnala forti ritardi e criticità su tutte le linee urbane ed extraurbane.

Le linee N10/N11 (Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa) transitano da Brinzio anziché dalla Valganna.

La linea Z non raggiunge Bregazzana, ma è limitata a Robarello: chiusa al traffico anche via Campigli.

Percorso deviato in zona stadio/Palasport per la linea E.

La linea A non transita da via Conca d’Oro.

La linea N non raggiunge via Peschiera e il capolinea di Cascina Mentasti/Monte Nero.

Inoltre non si transita dalle fermate di Schianno sulla linea extraurbana N27 (Varese-Carnago-Castelseprio).

Sulla linea N05 Varese-Clivio non verranno effettuate le corse delle 8.35 da Clivio per Varese e delle 8.45 da Varese per Clivio.