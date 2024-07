Un altro argento per l’Italia: Silvana Stanco seconda nel trap

Dodici anni dopo lo spettacolare oro di Jessica Rossi a Londra, l’Italia del tiro a volo femminile torna sul podio olimpico. Non con la campionessa romagnola – fuori dalla finale – ma con Silvana Maria Stanco, 31 anni, capace di agguantare una gran bella medaglia d’argento nella specialità trap.

Stanco è stata autrice di una gara molto buona: le difficoltà della spagnola Galvez e della cinese Wu le hanno permesso di rimanere saldamente in zona medaglie (o poco sotto) anche nel momento in cui Silvana è stata autrice di qualche errore. Poi però tutte le rivali sono calate a eccezione della guatemalteca Adriana Ruano Oliva, infallibile, e così l’azzurra ha scalato ulteriori posizioni.

Quando sono iniziate le eliminazioni Stanco si è assestata al secondo posto superando l’altra spagnola Molne (quarta) e l’australiana Smith, terza alla fine. La bravissima italiana è così arrivata al testa a testa per l’oro in cui però Ruano Oliva è arrivata con quattro punti di vantaggio. Quest’ultima, ex ginnasta, non ha tremato consegnando così al Guatemala l’oro con 45/50. Stanco però è stata altrettanto brava: ha chiuso con 40/50 guadagnando un argento memorabile.