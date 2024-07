Un nuovo volto per la piscina all’aperto di Saronno

Una vera e propria “spiaggia” all’aperto in pieno centro a Saronno. È la piscina esterna di via Miola, gestita dalla Saronno Servizi SSD, che dopo la nuova vita invernale con l’installazione del pallone pressostatino, ha avviato la nuova stagione estiva con diverse novità. Come ad esempio nuovi giochi per i più piccoli (Spray Park) e un nuovo prato, confermando e rinnovando invece le passate comodità, come la possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni e l’area bar per trascorrere la giornata con serenità.

La “spiaggia” saronnese è aperta tutti i giorni della settimana e con il caldo che sta crescendo in questi giorni, sarà sicuramente un toccasana per le famiglie che vogliono trascorrere una giornata tra sole e acqua.

Attività proposte nella stagione Estiva

Oltre ai Corsi Bambini/adulti e Corsi Acqua Fitness, dalla struttura ricordano la possibilità di organizzare il proprio compleanno o evento a bordo piscina con il nostro Bar Stel. Molti bambini potranno portare i propri amichetti in piscina offrendo loro una festa diversa a prezzo speciale. Tagliare la torta all’ombra di gazebo riservati e addobbati a dovere. Inoltre da quest’anno potranno divertirsi con il nuovissimo Spray Park (giochi d’acqua e scivoli).