Un titolo Nazionale e un 3° posto per il CSI Bisuschio Judo al Campionato Nazionale di Gorle

Un titolo Nazionale e un 3° posto, il brillantissimo risultato ottenuto dal CSI Bisuschio Judo. Domenica 9 giugno a Gorle, in provincia di Bergamo, si sono svolti i Campionati Nazionali CSI di Judo. Sul tatami del PalaLovato della cittadina orobica, si sono affrontati per la conquista dell’ambito titolo di Campione Nazionale, 290 ragazzi e 132 ragazze per un totale di 422 Judoka, in rappresentanza di 32 società. Sette le classi previste dal regolamento per ambo i sessi secondo le categorie di peso e cinture.

Judo Bisuschio CSI era presente con 3 atleti: Catena Marco, Gregorio Aylin e Littera Alessandra.

Gregorio Aylin, Campionessa Provinciale e Regionale in carica, si è confermata atleta di rango, ottenendo, con una brillantissima prestazione, il primo posto, aggiudicandosi così il Titolo Italiano della sua Categoria. L’ascesa di questa giovane atleta è ancor piu’ stupefacente, se si pensa che la stagione 2023/2024 ha visto avvicinarsi per la prima volta, la Gregorio a questo sport.

Un po’ di sfortuna ha invece frenato la prestazione dell’altra ragazza in gara, Littera Alessandra, anch’essa Campionessa Provinciale e Regionale in carica, ma che ha comunque ottenuto un meritatissimo 3 posto, ottenendo così la conferma del suo valore.

Catena Marco, unico rappresentante del settore maschile, alla sua prima esperienza in una gara di questo livello è stato protagonista di una onorevolissima prestazione , nonostante la giovane età e l’inesperienza gli abbiano fatto pagare un importante tributo. Non importa, bravissimo anche Marco, a tenere alta la Bandiera del CSI Bisuschio Judo.

Assolutamente da rimarcare, come la piccola realtà della Valceresio stia mietendo ottimi risultati da 4 anni a questa parte, Campionati Provinciali e Regionali nel carnet. Senza dubbio il merito va all’Allenatore Lanza Fabio, che ha saputo mettersi in gioco, spendendo la sua competenza ed abilità e mettendosi al servizio di un gruppetto di impavidi ragazzini e ragazzine. Lanza ha sempre interpretato Judo come divertimento, Judo come avvicinamento ad una attività sportiva organizzata, ma soprattutto Judo che fa dell’approccio ludico-sportivo, l’aspetto fondamentale del proprio essere, ben cosciente di quanto sia importante a questa età, il non trascendere in tecnicismi esasperati che abbiano come finalità principale, la ricerca del risultato a tutti i costi. Indubbiamente l’allenatore è stato finora premiato da questa avveduta e matura condotta. Ed è anche bello ricordare quanto ha detto il Presidente del CSI Bisuschio, Zanovello Silvano, venerdì scorso, intervenendo durante l’ultima seduta di allenamento, alla cerimonia ufficiale di passaggio dalla cintura bianca alla cintura gialla di tutti gli atleti: «Non è importante quale sport voi facciate, ma è importante che facciate dello sport…».

Una parola di ringraziamento è doverosa per Gabriele, anch’egli super tecnico e degno sostituto, all’occorrenza, di Lanza. Infine grazie ai genitori che, nonostante i mille impegni ed il tempo sempre tiranno, riescono ad essere presenti e a dare un aiuto concreto al Responsabile dell’attività, nella speranza che non dimentichino mai che…i primi allenatori dei ragazzi, sono proprio loro.

Ora che il tracciato è segnato, non dovrebbe essere difficile per il tecnico, il prossimo Settembre, proseguire all’insegna del divertimento, nella consapevolezza di una nuova maturità acquisita, incubatrice di un futuro dispensatore di nuove soddisfazioni sportive e nella speranza di vedere Mamme e Papà sempre più coinvolti e numerosi.