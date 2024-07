Un volo da Malpensa inaugura l’aeroporto di Salerno: “Giorno storico per la Campania”

“Is there any english speaker on board?”. Alla domanda del capitano Alessandro Matteoli ai 176 passeggeri in cabina nessuno risponde. Perché sul primo volo di EasyJet da Malpensa a Salerno ci sono solo italiani. “Siamo onorati io e l’quipaggio di essere chiamati ad operare questo volo, penso che siate tutti contenti e soddisfatti che EasyJet possa finalmente operare su questa destinazione”.

Quello decollato dal Terminal 2 di Malpensa alle 7.05 e atterrato alle 8.11 è infatti il volo inaugurale per l’aeroporto della Costiera Amalfitana da una città italiana. “Stiamo correndo per battere la concorrenza”, dice il capitano mentre si sorvola Firenze perché da orario, infatti, è previsto come primo atterraggio della giornata un aereo di Volotea da Nantes, in Francia. Ma la stessa cosa deve aver pensato anche il capitano di quel volo, atterrato mentre l’Airbus di EasyJet sorvolava ancora il golfo Napoli. Dettagli da appassionati di aviazione che sottolineano il traguardo che rappresenta questo nuovo aeroporto, con il presidente della Campania -ed ex sindaco di Salerno- Vincenzo De Luca sul piazzale ad accogliere i primi viaggiatori.

“Questo aeroporto è una sfida per tutto il territorio -arringa dal palco De Luca-. È un’infrastruttura che in qualche modo può cambiare il tessuto economico del territorio, spesso si utilizza l’aggettivo storico, questa è una delle poche opere che ha un valore davvero storico. Tutto deve cambiare”. Un lavoro portato avanti anche dal Ministero dei Trasporti, con il ministro Salvini che ha partecipato all’inaugurazione e parlando proprio del volo con Milano Malpensa ha detto: “Ho visto che non c’è ancora il nome dell’aeroporto di Salerno, lo deciderete nelle prossime settimane mentre su Malpensa una decisione l’abbiamo già presa”.

L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi avrà entro l’anno mille movimentazioni ma ha l’ambizione di arrivare a 6 milioni e mezzo di passeggeri, con la costruzione di un nuovo terminal e un investimento complessivo da 250 milioni di euro. Già oggi per arrivare a questa inaugurazione è stata allungata la pista, implementati la tecnologia e i servizi e soprattutto “ridisegnate le rotte di Napoli che dista solo 50 chilometri, una distanza che un aereo ricopre in 3 minuti e che quindi ha richiesto un grande lavoro” spiega il vicepresidente di Enac Roberto Balbieri.

Una vicinanza che ricorda anche il Country Manager di EasyJet, Lorenzo Lagorio: “Noi operiamo già in Campania su Napoli. È la nostra seconda base in Italia con 8 aerei basati e 46 destinazioni, ma si tratta di un aeroporto estremamente congestionato. Salerno offre quindi un’opportunità importante sia come riserva per Napoli ma anche come destinazione unica per la Costiera Amalfitana e per tutto un bacino di utenza che arriva fino in Calabria”. Ed effettivamente sono già tante le compagnie che hanno messo gli occhi sullo scalo: EasyJet, Volotea, Ryanair. “Sicuramente da Malpensa abbiamo confermato già la rotta anche per questo inverno, poi vedremo come reagisce il mercato”, chiosa Lagorio.