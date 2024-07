Una grande festa con i giovani di BA Trainspotting al parco Comerio di Busto Arsizio

Sarà uno spettacolo l’evento conclusivo del progetto BA Trainspotting che ha coinvolto alcuni giovani di Busto Arsizio in un percorso che li ha portati a creare una vera e propria agenzia di comunicazione e di eventi. “The little tree” è il titolo della serata in programma sabato 13 luglio dalle 18.00 alle 22.00.

Il progetto BA Trainspotting è stato realizzarto grazie all’impegno di una cordata di enti e cooperative composta dal Comune di Busto Arsizio, insieme a quelli di Marnate e Fagnano Olona, il Centro per l’impiego di Varese, Fondazione Exodus, Cooperativa Davide Onlus, Cooperativa Elaborando, Cooperativa Totem, Cooperativa Centro Terapia dell’Adolescenza.

Sarà una festa per giovani e famiglie che si svolgerà al Parco Comerio con tanta musica, divertimento, condivisione e molto altro. Si tratta della terza serata dedicata ai giovani, un grande evento conclusivo e gratuito per stare insieme, divertirsi, salutarsi e molto altro, in collaborazione con Caravanseray – Oasi Metropolitana.

Saranno presenti alcuni partner del progetto e molti dei ragazzi che hanno frequentato i laboratori gratuiti e le iniziative che sono state proposte durante l’ultimo anno. La serata musicale è affidata a una Band di giovani talenti molto amati.

Ancora una volta lo Street Food “Primo Fritto” delizierà i presenti con i suoi prodotti.

Primo Fritto è un’attività di commercio ambulante, con la somministrazione di ottimi fritti (in particolare Panzerotti e Frittelle). Si tratta di un progetto a cura di 4Exodus soc. coop. Soc., che sperimenta un modello innovativo di Social Business, offrendo opportunità concrete di reinserimento lavorativo. Il lavoro come obiettivo prioritario, ma anche strumento per la creazione di legami, senso di appartenenza alla comunità, identità sociale.

La Ba_Trainspotting Agency, coordinata da Cooperativa Davide Onlus, sarà presente per fare riprese e interviste per documentare l’evento al fine di creare Post per il canale Instagram ba_trainspotting. Il canale Instagram infatti è stato aperto per veicolare le iniziative, i messaggi e le offerte destinate ai giovani: e chi meglio dei giovani stessi è in grado di parlare in modo efficace ai coetanei?

Il Team formato da giovani creativi provenienti da alcune scuole secondarie di secondo grado del territorio, è in evoluzione e in autunno ci saranno nuovi ingressi nell’organico. Non solo informazioni interessanti ma anche uno spazio per dare voce ai ragazzi su varie tematiche. Tramite DM si possono proporre argomenti o inviare audio che diventeranno post.