Studentalks a Malpensafiere di Busto Arsizio: due giorni per ispirare e lasciarsi ispirare

Sabato 1 giugno e domenica 2 giugno, il polo fieristico di MalpensaFiere ospiterà “BA studenTALKS – il festival degli studenti”, evento a carattere sociale e aggregativo, organizzato dall’Amministrazione Comunale insieme all’Associazione culturale Spazio Eventi, che metterà al centro i giovani e le loro passioni, promuovendo la partecipazione e la crescita culturale.

Il festival ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani e gli studenti delle scuole superiori e universitari non solo residenti in città ma nel più ampio territorio delle province limitrofi. Ai ragazzi saranno proposti approfondimenti su tematiche sociali, economiche e politiche, inoltre non mancheranno momenti musicali, sportivi, attività di intrattenimento, di gioco digitale e tradizionale, spazi di food and beverage.

L’iniziativa si propone di essere un punto di riferimento per la valorizzazione del potenziale giovanile, offrendo ai ragazzi un’opportunità unica per incontrarsi e divertirsi in maniera costruttiva e intelligente, scoprire nuove passioni e occasioni di crescita, pensare al futuro.

Gli obiettivi del Festival

StudenTALKS si pone tre obiettivi principali:

– Ispirare le nuove generazioni, offrendo loro modelli positivi e storie di successo.

– Scoprire nuove passioni, attraverso la condivisione di conoscenze e esperienze significative.

– Divertire e fare nuove amicizie, creando un ambiente accogliente e stimolante per gli studenti.

I Target

Il festival si rivolge a ragazzi di età 15-25 anni mirando a coinvolgere un ampio spettro di giovani con diverse aree di interesse e background culturali.

Le Attività

Il Festival si svolgerà su due giornate nel weekend del 1 e 2 giugno, il sabato dalle 11.00 fino alle 21.00 e la domenica dalle 11.00 alle 17.00 a MalpensaFiere.

Le attività che coinvolgeranno i giovani sono:

Main Stage: Un palco principale che ospiterà molti speaker influenti, selezionati per la loro capacità di ispirare gli studenti con discorsi motivazionali. Questi incontri saranno caratterizzati da un formato interattivo, con interviste condotte da un moderatore esperto, Giacomo Rusconi.

Workshop: Laboratori pratici condotti da professionisti del settore, pensati per permettere agli studenti di sperimentare direttamente e sviluppare nuove competenze in un ambiente divertente e coinvolgente.

Food & Relax: Aree dedicate al cibo e al relax, con food trucks e spazi per socializzare, ascoltare musica e godersi momenti di pausa tra un’attività e l’altra.

Area Stand: Spazi dedicati all’incontro tra studenti e aziende per facilitare il networking e offrire supporto concreto per il futuro professionale dei giovani attraverso consulenze, mentoring e simulazioni di colloqui.

Contest Musicale e Confronto Politico: dalle 18.00 di sabato 1 giugno si terrà un dibattito politico per avvicinare i giovani alla politica in modo coinvolgente e informativo. Il dibattito, sarà moderato dai ragazzi di Politics Hub. ed è organizzato seguendo lo stile dei dibattiti all’americana. A ogni candidato sarà chiesto di rispondere a domande precise con tempistiche definite nel tempo. Le domande riguarderanno il futuro dell’Europa nei prossimi anni, con particolare attenzione a tematiche care ai giovani. La durata totale del confronto è di circa 1.15h. Terminato il dibatto seguirà un momento di svago con musica dal vivo e dj set.

I Partner

Croce Rossa Italiana comitato di Busto Arsizio, Protezione civile e Pronto Intervento G. Garibaldi, Centro per l’Impiego – lavoro in Lombardia, Eurodesk- Provincia di Varese, Politics Hub, Assembleiamo, Wall Street English, Centro Musicale e Musicoterapico Concertare, Banfi Centro Stampa, Associazione Culturale dalle Libraie, Budokan- centro arti marziali e ginniche , Rugby Legnano, Smart- associazione di promozione sociale, Società scacchistica Gallaratese, NWFactory Media, Blue Storms- american football team, Domo Ludica, Asap Shop, Instabile- compagnia teatrale, Flamboyan-centro Arte Danza e Movimento, Il Tigrotto 1919,Consulenti dello sport, Ethicode,School Innovation.

Al festival troveranno spazio anche i progetti comunali Ba Trainspotting, Filiurbani- Informagiovani,

Ecco il programma dettagliato delle due giornate:

SABATO 1 GIUGNO

Ore 11.00 Apertura: saluti istituzionali

Ore 13.00 I giovani fanno la differenza!

• Ashoka community – I giovani di Changemaker porteranno esperienze concreto di come i giovani possano fare la differenza e creare impatto per loro e la loro comunità con l’obiettivo di ispirarli e stimolarli a mettersi in gioco.

Ore 14.00 Do you stem?

• GenS community- Insieme alle loro ambassador racconteranno ai ragazzi del mondo delle stem (dai buchi neri fino all’AI) e proveranno ad appassionarli e orientarli come fanno sui social ogni giorno con migliaia di giovani.

Ore 15.00 Musicoterapia- Cantanti emergenti

• Orientamento allo studio e possibilità di lavoro nel sociale (Concertare)

Ore 16.00 Parliamo di soldi

• Finanz startup under Giacomo Rusconi

• Parliamo di Investimenti: community social -I loro founder creeranno un confronto con gli studenti riguardo il rapporto tra i giovani e il denaro, se davvero ci rende felici, la differenza tra investimento e gambling, cosa vuol dire avere una corretta educazione finanziaria e di come può cambiare il nostro futuro.

Ore 17.00 Sex Education

• Leni: sessuologa e voce del podcast “vengo anch’io”- In questo panel altamente interattivo risponderà alle domande e dubbi degli studenti

Ore 18.30 Dibattito politico

• Politics Hub moderatore Andrea Pagliuca- Dibattito politico, stile americano, in vista delle elezioni Europee, per avvicinare i giovani alla politica in modo coinvolgente e informativo.

Ore 19.30 Aperitivo +Dj set + Live Band

Ore 21.00 Chiusura

Durante la giornata: esibizioni e lezioni dimostrative di danze latino americane, kick boxing, e pugilato, football americano, basket, karate, area gaming, spazio consulenze ed area podcast

DOMENICA 2 GIUGNO

Ore 11.00 Apertura: saluti istituzionali

Ore 12.00 Metaverso

• Alterside

Ore 13.00 Ws Education- Domo Ludica

• Corsi innovativi paritari (Alessandro Carluccio) – L’educatore campi estivi: formazione

Ore 14.00 Wall Street Institute – Erodesk e Centro Per l’Impiego Busto Arsizio

• Le certificazioni internazionali di lingue – La mobilità all’estero nella crescita professionale e le opportunità estive (Tosi Marta).

Ore 15.00 Arrighi Sport – Etica Sport

• Trovare il proprio lavoro nello sport o negli esport. come fare? – Progetto “Fair Play”

Ore 16.00 Aperitivo +Dj set

Ore 17.00 Chiusura.

Durante la giornata: esibizioni e lezioni dimostrative di danze urban-street, kick boxing e pugilato, rugby, basket, area gaming, spazio consulenze ed area podcast.