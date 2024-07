Una mostra per festeggiare il compleanno dell’ufficio postale di Saronno

Oggi, venerdì 5 luglio, Poste Italiane festeggia i 37 anni dell’Ufficio Postale di Saronno in Via Varese 130, con una mostra fotografica e documentaria organizzata in collaborazione con il circolo culturale saronnese “Il tramway”.

L’iniziativa celebra l’importante traguardo raggiunto dall’Ufficio Postale, attivo in città dal 12 giugno 1987, e offre ai cittadini e a coloro che visiteranno la mostra un’opportunità unica di esplorare la storia postale e filatelica della zona attraverso foto dell’inaugurazione, cartoline postali e annulli creati negli ultimi 4 decenni di attività dell’Ufficio di via Varese.

Presenti all’inaugurazione oltre al personale di Poste Italiane, il Sindaco di Saronno, Augusto Airoldi e l’allora Sindaco in carica, Gianluigi Stucchi, insieme ai rappresentanti del Circolo Culturale Il Tramway, curatori della mostra, e dell’associazione Arcadia; non mancherà poi una lettera di saluti dell’allora parroco.

L’Ufficio Postale di via Varese è un punto di riferimento, da sempre al servizio della cittadinanza, sia dei privati che delle imprese, con l’obiettivo di essere di supporto allo sviluppo sociale ed economico del territorio. Poste Italiane, infatti, ha avviato da tempo il cambiamento necessario per adeguarsi alle mutate esigenze della clientela, fornendo servizi sempre più evoluti e diversificati, in grado di coprire non solo il settore del recapito, ma anche le esigenze legate al risparmio, alla previdenza, alla tutela assicurativa, agli investimenti, alla telefonia.

Nell’ufficio di Saronno gli sportelli a disposizione della clientela sono complessivamente 10 e l’organico è composto da 19 dipendenti. Le operazioni medie giornaliere si attestano attorno alle 1.400 ed è frequentato ogni giorno da più di 360 clienti.

L’Ufficio Postale ospita inoltre un Punto Casa&Famiglia dove sono disponibili le offerte di telefonia, sia mobile sia per la casa e dove si possono richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e sottoscrivere una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. È possibile, inoltre ottenere informazioni anche su tutti i prodotti tipici del risparmio postale (Libretto di Risparmio e Buono Fruttifero Postale).

E’ anche a disposizione un’area self, con una postazione Postamat, attiva 24 h su 24 ed è presente il gestore attese, per ottimizzare l’accesso agli sportelli. Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta di essere un punto di riferimento all’interno della comunità ed il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini; la mostra rimarrà visibile al pubblico secondo gli orari di apertura dell’Ufficio Postale i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19 e il sabato dalle 8.20 alle 13.