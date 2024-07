“Varese è il nuovo modello di città per un’alta qualità della vita”

“Varese ha un orizzonte chiaro. In questi otto anni è cambiata e sarà sempre più una città solidale, accogliente e sostenibile”. Il sindaco Davide Galimberti ha chiamato a raccolta le forze della sua coalizione e i giornalisti per un’iniziativa alla festa dell’Unità alla Schiranna. Un incontro con tanti protagonisti per provare a fissare i punti forti della politica per il futuro della città

Due ore serrate sotto il tema “Le politiche del centro sinistra che stanno trasformando Varese” con tre diversi panel e un’intervista finale al primo cittadino.

Primo panel: Varese, città solidale.

Al centro Sociale, Servizi, Scuola, Servizi Scolastici. L’assessora ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio, ha messo in luce la necessità di creare patti educativi territoriali per sostenere le famiglie e affrontare la sfida multietnica attraverso l’educazione e la cultura. La partecipazione attiva dei cittadini e il recupero di una dimensione di comunità sono visti come fondamentali per il futuro di Varese.

Con lei, intervistati da Matteo Inzaghi di Rete55, hanno partecipato Giorgio Maran (Progetto Concittadino) e Matteo Marchesi, sindaco di Sangiano (Lavoriamo per Varese).

Secondo panel: Varese, città Accogliente

Enzo Laforgia, assessore alla Cultura, ha ribadito la necessità di difendere la qualità della vita a Varese, evitando che diventi una periferia nobile di Milano. Ha evidenziato l’importanza di progetti come il polo culturale nell’ex Caserma e il polo museale contemporaneo di Villa Baragiola.

Il secondo panel ha affrontato i temi della rigenerazione, cultura, turismo, attrattività, qualità della vita e rifunzionalizzazione degli spazi. A guidare questo spazio, i giornalisti Andrea Confalonieri, direttore di Varesenoi e Andrea Della Bella di Malpensa24. Sul palco con la segreteria cittadina del Pd Manuela Lozza, Isabella Failla (Praticittà, gli assessori Enzo Laforgia e Stefano Malerba.

Terzo panel: Varese città Sostenibile

Il terzo panel è stato incentrato sui temi della mobilità, ambiente, riqualificazione degli spazi, pratiche sostenibili ed efficienza energetica. Il direttore di Varesenews Marco Giovannelli e Rosi Brandi della Prealpina hanno intervistato Maria Paola Cocchiere (Consigliera di Praticittà), Cecilia Santo (Progetto Concittadino) e gli assessori Nicoletta San Martino e Andrea Civati.

Il sindaco Galimberti, incassati due risultati non scontati come la presenza di quasi tutta la giunta e di un folto pubblico attento e partecipe fino alla fine, ha concluso la serata con una intervista collettiva da parte di tutti i giornalisti che avevano preso parte ai panel.

L’intervista al sindaco Davide Galimberti

“Fino a prima del covid il modello vincente era Milano. Si guardava alla città metropolitana come all’elemento di maggior attrazione. Ora la situazione si è capovolta e sono in centri come Varese a esser considerati gli spazi migliori per la qualità della vita. È un fenomeno che ci sta interrogando molto e stiamo cercando soluzione concrete per dare risposte a nuovi bisogni. Un esempio sono i servizi non più solo a domanda indifferenziata, ma tante opportunità per le singole esigenze”.

Galimberti non si è sottratto a nessuna domanda e ha messo in chiaro come la città capoluogo debba avere un ruolo politico forte. “La nostra esperienza ha valore non solo per le persone che la praticano, ma per programmi realmente condivisi. È questo a rendere forte la nostra coalizione. Non è questo il momento di pensare a chi9 sarà il prossimo candidato per le elezioni del 2027. Dobbiamo invece proseguire nell’azione di far crescere la città accompagnando anche con azioni diplomatiche esperienze di lavoro congiunto con i privati come nel caso dell’area dell’ex Aermacchi. Varese sta cambiando perché ha una visione, è più raggiungibile grazie ai nostri diversi interventi e sta sviluppando turismo e altro. Dovremo continuare a guardare con cura la relazione con l’Università. Sono tutti argomenti che si discutono da anni, ma ora le cose stanno cambiando e questo rende Varese sempre più attrattiva”.