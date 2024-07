Villa Campo dei Fiori BnB: un rifugio per i ciclisti a Casciago

Dal 2015, Villa Campo dei Fiori BnB a Casciago attira visitatori da tutto il mondo: un punto di sosta amato sia da turisti italiani che da quelli nord europei. Selezionato come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, questo bed and breakfast offre una combinazione unica di accoglienza, servizi per i ciclisti e un accesso diretto alle bellezze naturali che circondano il Lago di Varese.

Servizi dedicati ai ciclisti

Pensando ai bisogni dei cicloturisti, Villa Campo dei Fiori BnB ha investito in infrastrutture specifiche per chi vuole visitare il Varesotto in bici. In particolare, gli ospiti hanno a disposizione tre biciclette elettriche, pompe per gonfiare le gomme e spazi sicuri per il deposito delle biciclette. Questi servizi rendono il BnB un punto di partenza ideale per esplorare le numerose piste ciclabili che si snodano attorno al Lago di Varese e le zone circostanti.

Esplora la regione su due ruote

Grazie alla sua posizione, il BnB offre accesso diretto a percorsi ciclabili che si estendono attraverso paesaggi collinari e lungo le rive del lago. Questo fa di Villa Campo dei Fiori un punto di partenza eccezionale per avventure su due ruote, con percorsi adatti sia ai ciclisti occasionali che a quelli più esperti. Gli ospiti possono godere di giornate intere di esplorazione o semplicemente di tranquille passeggiate nelle vicinanze, scoprendo le attrattive locali come sport acquatici e bellezze naturali.

Un’oasi di pace e natura

Villa Campo dei Fiori BnB offre un ambiente sereno e rilassante, perfetto per chi cerca di staccare dalla routine quotidiana e immergersi in un’oasi di tranquillità. Il grande giardino e le aree comuni invitano al relax e al contatto con la natura, offrendo momenti di pace dopo una giornata di attività sportiva.

Prenotazioni e contatti

Per ulteriori informazioni o per prenotare il tuo soggiorno a Villa Campo dei Fiori BnB, è possibile visitare il sito o contattare direttamente la struttura via email a info@villacampodeifioribnbvarese.it.