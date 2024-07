Visita al Museo Pogliaghi e aperitivo: un successo l’invito della Croce Rossa di Varese

Una visita guidata alla villa museo Pogliaghi e un aperitivo sulla terrazza dell’Hotel Sacro Monte. È l’evento organizzato dalla Croce Rossa di Varese aperto alla cittadinanza: uno momento culturale e ludico per avvicinare i cittadini alle bellezze del borgo ma anche alle attività del comitato varesino in favore di quanti si trovano in difficoltà.

L’appuntamento si è tenuto sabato scorso, 20 luglio, nel tardo pomeriggio. A spiegare la vita e le opere dell’artista Lodovico Pogliaghi e delle sue scelte architettoniche e stilistiche è stata la guida di Archeologistics Elena Castiglioni.

Una volta terminato il tour, il gruppo ha fatto tappa al santuario accolto da don Eros Monti che aggiunto alcune considerazioni sul Santuario, raccontando la storia delle tre chiese edificate in quel punto.

A conclusione della visita la tappa all’Hotel Sacro Monte per un aperitivo finale con i saluti del nuovo presidente Simone Filippi.