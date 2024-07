Visite senologiche gratuite nella Casa di Comunità di Varese

Più di 900 donne all’anno, sempre più giovani, si ammalano di cancro al seno in provincia di Varese.

Questo dato inquietante si accompagna però ad un dato molto rassicurante: la guarigione supera il 95% se la diagnosi è precoce.

E’ con questa consapevolezza che ASST Sette Laghi, insieme alle associazioni Varese per l’Oncologia e CAOS ODV, e con il patrocinio di Europa Donna Italia, hanno organizzato un open day senologico per domenica 28 luglio, nella Casa di Comunità di Varese, in via Monterosa 28, dalle 9 alle 13. Per partecipare, è necessario prenotare telefonando al numero 328 300 7961, dalle 14 alle 18, fino ad esaurimento posti (non serve l’impegnativa del medico).

Le visite e il successivo iter diagnostico sono offerte grazie alla disponibilità degli specialisti della Breast Unit e del Dipartimento di Area della Diagnostica per immagini e dei servizi di ASST Sette laghi, guidati rispettivamente dalla Professoressa Francesca Rovera e dal Dottor Leonardo Callegari.

«Una visita senologica, quale momento di sensibilizzazione della donna, e l’adesione ai programmi di screening possono davvero salvare la vita. La prevenzione è la chiave per sconfiggere il tumore al seno. Lo ripetiamo da anni e continueremo a ricordarlo per promuovere una cultura delle prevenzione diffusa e condivisa – rimarcano insieme gli organizzatori, il Direttore Sociosanitario di ASST Sette Laghi, Giuseppe Calicchio, insieme al Direttore del Dipartimento Prevenzione, Augusta Diani e al Direttore del Distretto di Varese, Anna Malesci, i Presidenti di Varese per l’Oncologia e CAOS ODV, Carlo Lucchina e Adele Patrini, insieme con Europa Donna Italia e al Presidente dell’Ordine del Medici di Varese, Giovanna Beretta – Con iniziative come questa cerchiamo di dare seguito alle parole e di offrire una opportunità ulteriore per fare prevenzione e parlarne. Ci auguriamo che questa occasione venga colta e apprezzata. Da parte nostra, ci impegnamo a riproporre altre iniziative simili, grazie alla grande collaborazione accordata dai professionisti senologi e radiologi e dal Terzo Settore, nelle Case di Comunità di ASST Sette Laghi, in questi luoghi nati con lo stesso intento che abbiamo noi, quello di andare vicino al cittadino, nel suo contesto di vita, per accoglierlo e accompagnarlo in un percorso che ne protegga e promuova il bene più prezioso, la salute».