44 anni fa la strage alla stazione di Bologna

La strage di Bologna del 2 agosto 1980 è uno dei più tragici e oscuri episodi nella storia recente dell’Italia. Quel giorno, alle 10:25 del mattino, una bomba esplose nella sala d’attesa della seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna, una delle più trafficate del paese. L’attentato causò la morte di 85 persone e ferì oltre 200, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva italiana.

Indagini e Processi

Le indagini sulla strage di Bologna furono complesse e travagliate, con accuse di depistaggi e ritardi. Tuttavia, nel 1987, la Corte di Assise di Bologna condannò all’ergastolo i membri dei Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), un gruppo terroristico di estrema destra, tra cui Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, nonostante entrambi avessero sempre negato la loro partecipazione.

Successivi processi hanno confermato la responsabilità di esponenti dell’estrema destra e di alcuni membri dei servizi segreti italiani, suggerendo la possibile esistenza di una strategia della tensione mirata a destabilizzare il paese e influenzare la politica interna. Altri processi hanno portato a condanne per depistaggio contro ufficiali della polizia e membri dei servizi segreti, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla narrazione degli eventi.

Memoria e Impatto

La strage di Bologna ha lasciato una cicatrice profonda in Italia, evidenziando i pericoli del terrorismo e la fragilità della democrazia in periodi di intensa polarizzazione politica. Ogni anno, il 2 agosto, si svolgono cerimonie commemorative alla stazione di Bologna, con la partecipazione di familiari delle vittime, cittadini e rappresentanti istituzionali, per ricordare le vittime e riaffermare l’impegno contro il terrorismo e la violenza politica.

Le 85 vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980:

* Antonella Ceci, anni 19

* Angela Marino, anni 23

* Leo Luca Marino, anni 24

* Domenica Marino, anni 26

* Errica Frigerio In Diomede Fresa, anni 57

* Vito Diomede Fresa, anni 62

* Cesare Francesco Diomede Fresa, anni 14

* Anna Maria Bosio In Mauri, anni 28

* Carlo Mauri, anni 32

* Luca Mauri, anni 6

* Eckhardt Mader, anni 14

* Margret Rohrs In Mader, anni 39

* Kai Mader, anni 8

* Sonia Burri, anni 7

* Patrizia Messineo, anni 18

* Silvana Serravalli In Barbera, anni 34

* Manuela Gallon, anni 11

* Natalia Agostini In Gallon, anni 40

* Marina Antonella Trolese, anni 16

* Anna Maria Salvagnini In Trolese, anni 51

* Roberto De Marchi, anni 21

* Elisabetta Manea Ved. De Marchi, anni 60

* Eleonora Geraci In Vaccaro, anni 46

* Vittorio Vaccaro, anni 24

* Velia Carli In Lauro, anni 50

* Salvatore Lauro, anni 57

* Paolo Zecchi, anni 23

* Viviana Bugamelli In Zecchi, anni 23

* Catherine Helen Mitchell, anni 22

* John Andrew Kolpinski, anni 22

* Angela Fresu, anni 3

* Maria Fresu, anni 24

* Loredana Molina In Sacrati, anni 44

* Angelica Tarsi, anni 72

* Katia Bertasi, anni 34

* Mirella Fornasari, anni 36

* Euridia Bergianti, anni 49

* Nilla Natali, anni 25

* Franca Dall’olio, anni 20

* Rita Verde, anni 23

* Flavia Casadei, anni 18

* Giuseppe Patruno, anni 18

* Rossella Marceddu, anni 19

* Davide Caprioli, anni 20

* Vito Ales, anni 20

* Iwao Sekiguchi, anni 20

* Brigitte Drouhard, anni 21

* Roberto Procelli, anni 21

* Mauro Alganon, anni 22

* Maria Angela Marangon, anni 22

* Verdiana Bivona, anni 22

* Francesco Gomez Martinez, anni 23

* Mauro Di Vittorio, anni 24

* Sergio Secci, anni 24

* Roberto Gaiola, anni 25

* Angelo Priore, anni 26

* Onofrio Zappala’, anni 27

* Pio Carmine Remollino, anni 31

* Gaetano Roda, anni 31

* Antonino Di Paola, anni 32

* Mirco Castellaro, anni 33

* Nazzareno Basso, anni 33

* Vincenzo Petteni, anni 34

* Salvatore Seminara, anni 34

* Carla Gozzi, anni 36

* Umberto Lugli, anni 38

* Fausto Venturi, anni 38

* Argeo Bonora, anni 42

* Francesco Betti, anni 44

* Mario Sica, anni 44

* Pier Francesco Laurenti, anni 44

* Paolino Bianchi, anni 50

* Vincenzina Sala In Zanetti, anni 50

* Berta Ebner, anni 50

* Vincenzo Lanconelli, anni 51

* Lina Ferretti In Mannocci, anni 53

* Romeo Ruozi, anni 54

* Amorveno Marzagalli, anni 54

* Antonio Francesco Lascala, anni 56

* Rosina Barbaro In Montani, anni 58

* Irene Breton In Boudouban, anni 61

* Pietro Galassi, anni 66

* Lidia Olla In Cardillo, anni 67

* Maria Idria Avati, anni 80

* Antonio Montanari, anni 86