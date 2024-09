Alluvione in Emilia Romagna, più di mille sfollati

In Emilia-Romagna si sta affrontando una grave situazione di maltempo, con alluvioni e allagamenti in diverse aree della regione. Le autorità hanno evacuato migliaia di persone, specialmente nelle zone di Faenza e Forlì, dove il fiume Montone ha superato gli 8 metri. Diverse persone sono state soccorse con elicotteri, e molte località stanno rivivendo disastri già accaduti in passato. Il rischio di nuove esondazioni persiste, con un’allerta arancione per temporali forti, grandine, e forti raffiche di vento in tutta la regione. (foto Marco M.M. su X)

Nei giorni scorsi la tempesta Boris aveva già causato grosse inondazioni e la morte di una ventina di persone nell’Europa centrale. Nella notte tra mercoledì e giovedì ha creato disagi soprattutto in provincia di Ravenna.

Alluvione a #Faenza: le immagini dal drone pic.twitter.com/5Tw4c1UUiE — Local Team (@localteamit) September 19, 2024

A Faenza sono straripati i fiumi Marzeno e Lamone, a Castel Bolognese è straripato anche il Senio, provocando inondazioni che si stanno avvicinando al centro. In tutta la regione ci sono oltre mille sfollati: la prefettura di Ravenna ha comunicato che circa 800 persone sono state evacuate in provincia di Ravenna, tra cui 130 a Brisighella, dove ci sono state frane su varie strade.

Il Comune di Bologna ha disposto l’evacuazione di diversi edifici a causa dell’innalzamento delle acque del torrente Savena, che scorre nella parte orientale della città, e nella notte è stata diffusa un’allerta anche per il livello delle acque del Ravone, che attraversa il centro. In tutta la provincia ci sono strade e ponti chiusi o percorribili con limitazioni.

In seguito all’allerta rossa la presidente regionale Irene Priolo aveva disposto per oggi, giovedì, la chiusura delle scuole nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.