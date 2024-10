Maltempo in Emilia-Romagna: Bologna e la regione flagellate da forti piogge e allagamenti

L’Emilia-Romagna sta vivendo ore difficili a causa di una nuova ondata di maltempo che ha colpito duramente Bologna e gran parte della regione. Forti piogge, accompagnate da violente raffiche di vento, hanno provocato disagi su vasta scala, con allagamenti diffusi, smottamenti e interruzioni della viabilità in numerosi comuni. A Pianoro (Bologna) è morto un ragazzo di 20 anni, Simone Farinelli.

Nella città di Bologna, i quartieri periferici e le zone a ridosso dei fiumi sono stati i più colpiti. Il fiume Reno è tenuto sotto stretta sorveglianza, con i livelli dell’acqua che continuano a salire, mettendo a rischio diverse aree. Alcune strade sono state chiuse al traffico a causa delle esondazioni, mentre molte abitazioni e attività commerciali hanno subito danni per l’acqua entrata nei piani bassi. Squadre di soccorso sono all’opera per aiutare gli abitanti, e la Protezione Civile ha predisposto un piano d’emergenza, invitando la popolazione a evitare spostamenti non necessari.

Anche altre zone dell’Emilia-Romagna stanno vivendo una situazione critica. Nei comuni del Modenese e del Reggiano, torrenti e piccoli corsi d’acqua sono esondati, isolando interi centri abitati. Gli agricoltori stanno facendo i conti con campi allagati e colture compromesse, aggravando una situazione già precaria dovuta agli eventi atmosferici dei mesi scorsi. I cittadini sono stati invitati a seguire le indicazioni della Protezione Civile e delle forze dell’ordine per evitare situazioni di pericolo.

Per la giornata del 21 ottobre l’amministrazione comunale di Bologna, visto il protrarsi dell’emergenza maltempo e la presenza di diverse strade compromesse, invita le aziende e gli enti del territorio a favorire per la giornata di lunedì 21 ottobre l’utilizzo dello smart working. Le scuole restano chiuse. Le tratte ferroviarie della zona sono state sospese.

Squadre di soccorso sul posto

Dalla mezzanotte di ieri sono stati portati a termine dal personale dei Vigili del fuoco 515 interventi di soccorso connessi al maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna, di questi 190 nella sola provincia di Bologna. Al momento in regione stanno operando 510 unità del Corpo nazionale, di cui 86 giunte in rinforzo dalle regioni vicine, con 170 mezzi e 2 elicotteri. Istituiti 3 Posti di Comando Avanzati per la gestione delle numerose richieste di intervento a Val di Zena (BO), Molinella (BO) e a Reggio Emilia.