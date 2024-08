A 112 km/h tra Ambrì e Piotta, denunciato un 23enne

Viaggiava a 112 km/h in un tratto di strada con lumite a 50. Per questo motivo è finito nei guai un ragazzo italiano di 23 anni residente in provincia di Monza e Brianza.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, il 16 agosto poco prima delle 22.30, nell’ambito di un controllo della velocità, l’infrazione è stata riscontrata in via San Gottardo ad Ambrì, in direzione di Piotta.

Le forze dell’ordine rossocrociate hanno avviato gli accertamenti e l’uomo è stato fermato il 27 agosto a Moleno, mentre circolava sull’autostrada A2 in direzione sud, da una pattuglia della Polizia cantonale. Il 23enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

La Polizia Cantonale rammenta che la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada.