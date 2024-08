A Cuveglio il rock diventa “Incredible“: storia di una band e della sua musica

Oltre a ricercare i talenti musicali più interessanti e diversificati, provenienti dall’Italia e dall’estero, la rassegna MusiCuvia è desiderosa di scoprire quelli che si trovano alle sue porte. La serata di sabato 31 agosto alla Piazza del Comune di Cuveglio, ci presenta l’opportunità di ascoltare un primo esempio di tale talento quando l’Incredible Rock Band interpreta una selezione dei brani più famosi del rock e del blues.

La storia del gruppo è incredibile quanto il suo repertorio. Una ventina di anni fa un gruppetto di amici musicisti si riunisce per una serata estemporanea di beneficienza a favore dell’ospedale di Varese, per poi scoprire che la cosa funziona, e che sarebbe un peccato sprecare l’occasione. Con il passare degli anni cambia qualche elemento, cambia il genere, ma rimane la voglia di fare musica e divertirsi, con i brani dei grandi artisti sacri come Lou Reed, Eric Clapton, Jon Majer e tanti altri.

Vent’anni più tardi, il loro elenco di successi locali non è meno incredibile, essendosi esibiti alla Festa del Lago a Cadrezzate, per l’associazione OrienteOccidente di Gavirate e la Festa della Unità a Vergiate. La band stessa ha la stessa maturità, esperienza, e mentalità del loro repertorio meravigliosamente vario. Roberto Bon, Marco Wilson Papa Luca Ruspini, Arduino Calori, Giovanna Rateni e Gianni Penso si sono tutti modellati sulle icone di una epoca come Cream, Hendrix, Who e gli Stones, tutto grazie alle esperienze con gruppi locali e internazionali come Blue Note e all’Alcatraz di Milano, Crossroad di Roma, Spirit of 66 a Verviers (Belgio), De Pul a Uden (Olanda) e con Dave Gaham dei Depeche Mode. Un’occasione ideale per rinfrescare ricordi e animi in compagnia di maestri affermati.

Sotto la sua nuova associazione, MusiCuvia si svilupperà a nome della vita culturale della Valcuvia. Gode del sostegno dei comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, le ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed il Pargolario di Cuvio. La rassegna ha ancora del prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. I concerti sono di ingresso gratuito. Perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

INCREDIBLE ROCK BAND Piazza del Comune, Cuveglio sabato 31 agosto alle ore 20.30 (In caso di maltempo, Sala Polivalente)

Sito Web: www.musicuvia.com