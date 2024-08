A Porto Ceresio un Ferragosto travolgente con il Rolling Truck Street Food Festival

Giovedì 15 agosto in piazzale Pozzi, sul lungolago di Porto Ceresio, al via quattro giorni di divertimento con oltre 20 cucine su ruote e le loro specialità culinarie, un’ampia selezione di birre artigianali e tanta musica dal vivo. La partecipazione è gratuita

Preparati a vivere la settimana più travolgente dell’estate in compagnia dei migliori Street Chef a bordo delle più ricercate Cucine su ruote, per 4 INCREDIBILI giornate da trascorrere in una delle location più belle di sempre!

Festival della birra, food truck, intrattenimento

Da giovedì 15 a domenica 18 agosto, piazzale Pozzi – lungolago a Porto Ceresio ospiterà un weekend all’insegna del gusto e del puro divertimento, il migliore street food vista lago, oltre a freschissime birre artigianali e drink premium, senza dimenticare proposte veg e gluten free.

Non mancherà la musica dal vivo: ad allietare le serate saranno dj Ricky giovedì 15 e venerdì 16 (dalle 18.00) e la 4Dance Live Band sabato 17 dalle 21.00 che ci farà fare un viaggio nel tempo dagli anni ’70 sino ad oggi.

I Food Truck saranno attivi giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 dalle 11.00 alle 24.00, domenica 18 dalle 11.00 alle 23.00, ad orario continuato.

Il lungo weekend di festa inizia dalla tipica cucina italiana, I sapori di Sicilia propone pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine, mentre Sound Break ci porta in Piemonte con hamburger di fassona, battuta e stracotto di fassona, costata di fassona, raviolini del plin, vitello tonnato e bagna cauda.

Proseguiamo con arrosticini abruzzesi di Apetitosa, panzerotti, gnocco fritto con salumi e pinsa di Mordicchio on the Road, e ancora da Pan Pan pan tometta, pan tartufo, pan pork, cuoppo salvia fiori di zucca, agnolotti e robiola, mentre da Rostichello on The Road si possono gustare rosti di patate e nuggets di pollo.

Chi preferisce il pesce specialità con salmone, moscardini, pesce spada, frittura di pesce e bombette di baccalà li può trovare da Kraken, carpaccio di polpo, polpo alla piastra e panini gourmet con polpo li prepara divinamente Street Sea Food.

Usciamo dai confini nazionali per gustarci la cucina internazionale: un viaggio verso cucine esotiche, con Henri’s Street Food specialità thaï, vietnamite e filippine, specialità Thai vietnamita e Filippine, pad thai, korean corn dog,ravioli al vapore, involtini alle verdure, ebi fry, tornado potato, samosa, bubble tea; da Itaka assaggiamo pita e falafel, mentre da Truck&Roll ecco hamburger di bufalo, stinco, veg burger, curry wurst, pork ribs, chicken wings.

Continuiamo con Mangia e Bevi e i suoi Hamburger di Balck Angus e con La Reina Pepiada che propone Arepas, empanadas, yuca fritta, pabellon.

Infine per chi ama i gusti latini e spagnoli da Awakte Zaperoco si possono gustare burritos, tacos e nachos e da Las Bravas, paella, bocadillos, patatas bravas, tortillas spagnola con patate

Sono presenti alternative vegetariane, vegane e senza glutine.

Per chiudere con una nota dolce, i Churros, i dolci tipici della cucina spagnola e latino-americana di Churritos.

Non mancheranno i vini e i cocktail de La Giardinetta e Quartin Baretto Girolone, mentre gli amanti della birra avranno l’imbarazzo della scelta con tante proposte di birre artigianali, dalle rosse alle bionde.

Ulteriori informazioni

L’evento, organizzato da Nova Eventi e patrocinato dal Comune di Porto Ceresio, è a partecipazione gratuita.