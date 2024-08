Ad Angera “La battaglia delle band” è rimandata a settembre

L’evento musicale “La battaglia delle band”, inizialmente previsto sul lungolago di Angera per mercoledì 21 agosto, è stato rinviato a sabato 21 settembre. La decisione di posticipare l’iniziativa è stata presa per “garantire una migliore organizzazione logistica di alcuni concerti”, come comunicato oggi dal Comune.

L’evento si svolgerà comunque il prossimo mese e vedrà la partecipazione di band emergenti che si esibiranno in concerti a rotazione lungo il lungolago. Sarà presente anche un piccolo stand gastronomico per supportare la manifestazione