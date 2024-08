Addio a Serguei Oudalov, ex tecnico della Pro Patria Ginnastica

È scomparso oggi – lunedì 19 agosto – Serguei Oudalov, tecnico di grande importanza nel mondo della ginnastica artistica italiana, con un robusto passato anche a Busto Arsizio dove ha allenato nella Pro Patria Ginnastica. Tra i suoi allievi anche Ludovico Edalli, talento bustocco che ha vinto cinque titoli italiani e ha disputato le Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Nato in Russia nei pressi di Mosca e cresciuto nell’accademia di ginnastica di San Pietroburgo, Oudalov è stato inoltre una figura di riferimento per un altro ginnasta bustocco (questa volta d’adozione) come Nicola Bartolini, primo italiano capace di diventare campione del mondo nel corpo libero nel 2021.

Serguei Oudalov è stato anche tra gli allenatori comparsi in “Ginnaste – Vite Parallele”, la celebre docu-serie trasmessa da MTV che raccontava la vita sportiva di un gruppo di talenti della nazionale ripresi durante le sedute di allenamento al centro federale di Milano. Di quell’esperienza è rimasta una intervista (la trovate CLICCANDO QUI, sul sito di MTV) nella quale Oudalov racconta se stesso e la sua filosofia.

«Per me la ginnastica artistica è una filosofia di vita perché dentro di sé ha parti di vita: ci sono la felicità, il dolore, la delusione, c’è tutto. Quando un allenatore lavora non lo fa per se stesso ma lo fa per i propri ragazzi: tu li devi aiutare. Devi essere un attore, uno psicologo, un padre, uno zio ma anche un dittatore».