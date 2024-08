Alle Bettole c’è il “Pastorelli”, antipasto del Gran Premio

Nel calendario ippico delle Bettole, il sabato è sempre stato un giorno di corse e la tradizione proseguirà anche in questo 10 agosto, quando si torna a gareggiare in orario preserale a partire dalle 18. Attenzione però a un cambio di programma tra due settimane quando il galoppo si terrà eccezionalmente alla domenica, nella giornata del 25 agosto (e non sabato 24 come inizialmente previsto).

Torniamo alla riunione più vicina: consueto programma con sei corse per il 10 agosto quando saranno 41 i cavalli impegnati sui due anelli in sabbia ed erba delle Bettole. Il clou questa volta è posizionato alla 5a corsa, il Premio Famiglia Pastorelli, una gara che vale come preparazione per il sempre atteso Gran Premio Città di Varese del 7 settembre. Sei i cavalli tra le gabbie, pronti a confrontarsi sulla distanza dei 2.300 metri in erba per un premio di 16.500 euro.

La serata prenderà il via con una handicap di minima, il Premio Panathlon: sui 1.400 metri in sabbia saranno dieci tra amazzoni e gentlemen rider a sfidarsi per conquistare il successo. Sabbia anche per il Premio Dominatus, seconda corsa sulla distanza dei 1.500 metri che precederà il Premio Riverullah, reclamare per tre anni con qualità di fondisti visto che gareggeranno sul doppio chilometro accorciato.

A fare da antipasto al clou toccherà invece all’appuntamento dedicato all’indimenticabile proprietario varesino Flavio Zanasca: la quarta corsa a lui intitolata – un handicap a invito – è di nuovo aperta agli amatori con sei cavalli al via.

Come detto quindi, la quinta corsa è il “Pastorelli” nel quale si confrontano alcuni degli allenatori più quotati: il clan Vitabile schiera Capotempesta (con Dario Vargiu) e For The Faithful (con Simone Vitabile); Gasparini affida le sue speranze a Passerotto montato da Walter Gambarota mentre i Botti schierano Daisy Bloom con Sergio Urru. Non possono infine mancare né Grizzetti né Gonnelli: il primo è iscritto con Sopran Lucca montato da Federico Bossa, il secondo con Lear Theywerewrong che ha in sella Andrea Fele.

Per chiudere la serata, intorno alle 20,35, ecco il Premio Ahoy, handicap per femmine di tre anni e oltre con otto soggetti impegnati. La prova sarà di nuovo sulla sabbia con 1.500 metri da coprire in un lampo per ottenere l’ultimo alloro del sabato varesino.