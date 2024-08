Allerta per il “ragno violino a Novara”, ma il volantino dell’Asl è un falso

Attenzione al ragno violino. Peccato che l’avviso, circolato molto rapidamente nella giornata di ieri a Novara, con tanto di logo dell’Asl nell’intestazione e un numero di protocollo, fosse un falso. Il documento – distribuito in particolare alle zone di Viveri e Vignale – segnalava la presenza sul territorio del ragno, ricordando che “il morso di questo animale può risultare in alcuni casi anche letale” ed elencando una serie di comportamenti da seguire. Un avviso che, facendo leva sulle notizie circolate in questi giorni, ha generato non poca preoccupazione tra i cittadini.

La comunicazione si è rivelata però priva di fondamento e la stessa Asl è intervenuta con una smentita: “L’Asl Novara comunica che in riferimento alla notizia circolata sui social relativa alla presenza del ragno violino nelle zone di Veveri e Vignale di Novara: la notizia diffusa è falsa. Non esiste alcuna allerta”.

Inoltre: “L’ASL Novara non ha divulgato avvisi né diffuso informazioni in merito e ha segnalato alla Polizia Postale l’accaduto per i provvedimenti di competenza”.

Sulla questione è intervenuto sui social anche il sindaco, Alessandro Canelli: “In queste ultime ore, su alcuni gruppi social, si sta diffondendo la notizia, ovviamente smentita dall’Asl, relativa ad una presunta presenza di ragni violino in certe zone della città. L’Asl non ha diffuso alcuna segnalazione, né l’ha ricevuta dai cittadini. Qualche buontempone avrà pensato ad uno scherzo ferragostano peraltro di pessimo gusto. L’Asl ha preso provvedimenti anche in questa direzione”.