Anche l’Arcivescovo Delpini sale al Sacro Monte per il 550esimo anniversario delle Romite

Una festa di prima mattina per il Monastero delle Romite Ambrosiane: il suo 550° anniversario, che cade quest’anno, è stato infatti celebrato solennemente con una salita al sacro Monte con partenza alle 7 e una messa al Santuario alle 8, questo sabato 10 agosto.

L’evento, che fa parte delle celebrazioni per questo importante anniversario, ha riunito di prima mattina importanti esponenti della comunità religiosa e civile per onorare questa storica istituzione.

Alla tradizionale salita della Via Sacra tra le Cappelle, accompagnata dalla recita del Santo Rosario, ha partecipato infatti non solo l’Arcivescovo Mario Delpini, in polo e zainetto come qualsiasi pellegrino “esperto” della salita, ma anche il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello. Con loro, diversi esponenti della chiesa varesina e qualche centinaio di pellegrini, che hanno poi seguito la solenne Santa Messa.

Celebrata alle 8 del mattino, la funzione è stata presieduta dall’arcivescovo di Milano e concelebrata da diversi esponenti della Chiesa, tra cui il vicario pastorale don Franco Gallivanone, il prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti, e l’arciprete del Sacro Monte, don Eros Monti.

Monsignor Delpini tornerà nel santuario varesino anche sabato 28 agosto, alle 18, per un incontro-meditazione con le Romite, aperto a tutti.