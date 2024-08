Anpi Gallarate su via Curtatone: “Basta atteggiamenti derisori e autoritari verso i cittadini” che protestano

«Di fronte all’inasprirsi del confronto fra il Presidio a difesa del bosco di via Curtatone e l’Amministrazione Comunale di Gallarate e di fronte all’intervento massiccio di forze dell’Ordine nella giornata di martedì 27, che ha portato all’arresto di una giovane militante del gruppo Tanuki (per altro poi rilasciata senza restrizioni), la sezione Anpi di Gallarate intende esprimere il proprio allarme per i risvolti antidemocratici degli eventi».

Lo scrive in una nota il direttivo cittadino dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani che “auspica, pertanto, che vengano abbandonati gli atteggiamenti derisori e autoritari da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti di un cospicuo gruppo di cittadini perplessi, con fondate ragioni, sull’opportunità dell’intervento previsto, e che si ridia spazio ad un effettivo ed efficace confronto democratico. Auspica, altresì, che le Istituzioni affrontino il tema della protesta giovanile in termini di dialogo e non di repressione o intimidazione”.