Answear, nota piattaforma di moda, ora disponibile anche in Italia

Dal 2011, Answear.com è presente in 11 Paesi dell’Europa centrale e orientale, e oggi sbarca anche in Europa occidentale, Italia compresa. Scopriamo cosa offre questa piattaforma di moda e in che modo può cambiare le nostre sessioni di shopping.

Cosa potete trovare su Answear.it?

Basta cliccare su answear.it e il gioco è fatto. Grazie a questa piattaforma, tutto ciò che prima potevamo solo immaginare, oggi può diventare realtà, perché fare shopping si rivela una esperienza che vale la pena replicare. Collezioni di scarpe, abbigliamento, accessori e articoli per la casa di oltre 500 marchi originali, tra cui Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, ADIDAS, Nike, Columbia, Furla, Tory Burch, Polo Ralph Lauren e molti altri. Da giugno 2023, Answear.com ha lanciato un nuovo marchio, PRM, rivolto a chi ama lo streetwear. Inoltre, il brand ha dedicato particolare attenzione alla donna moderna e dinamica attraverso il marchio Answear.LAB, che sostiene le organizzazioni femminili nei mercati dell’Europa centrale e orientale. Dunque, sia che si voglia creare un outfit per un’occasione formale ed elegante, o un look sportivo, con questo store on line si ha solo l’imbarazzo della scelta. Answear.it è l’alleato perfetto per gli shopping addicted: quasi 200.000 prodotti tra cui abiti per ogni tipo di silhouette, diversi modelli di gonne, giacche da donna, giacche da uomo, vari modelli di jeans, felpe oversize, morbidi maglioni, fantasione T-shirt per uomo, donna e bambino. L’assortimento, accuratamente selezionato di Answear.it, permette ai consumatori di accedere direttamente a design unici e di alta qualità, ispirazioni di moda sofisticate e di gran classe, oltre ad articoli di design per la decorazione e l’arredamento della casa.

Qual è la missione di Answear.it?

Oltre che creare outfit unici che non passeranno inosservati, il brand si mostra particolarmente attento e sensibile all’ecosostenibilità. La piattaforma, infatti, offre una serie di prodotti contrassegnati dal bollino Planet Friendly, adatti a uno shopping etico ed ecologico. Ma non è tutto: Answear.it ha a cuore il futuro del nostro pianeta. Attraverso la campagna “Wear&Share”, incoraggia i clienti a donare i propri indumenti e i tessuti inutilizzati. I materiali raccolti vengono riciclati e ogni chilogrammo sostiene l’iniziativa “Czas na Las” (“È Tempo di Bosco”) della Fondazione Aeris Futuro, che prevede la piantumazione di nuovi alberi. Inoltre, partecipa alla costruzione del centro di riabilitazione Superhumans, che aiuterà i feriti in Ucraina. E, come se non bastasse, ha donato 93.000 euro alla Fondazione Voices of Children, che fornisce assistenza psicologica ai bambini ucraini colpiti dalla guerra.

Come acquistare su questa piattaforma?

Come si può acquistare su questa piattaforma? Nel modo più semplice e immediato: basta scegliere gli articoli che più ci piacciono, inserirli nel carrello e procedere con il pagamento. La spedizione è rapida e senza problemi, con consegne anche entro 24 ore, e resi semplici e gratuiti per ordini superiori a 50 euro. L’ordine verrà consegnato in un unico pacco, conveniente ed eco-friendly. La piattaforma offre anche il programma di fedeltà Answear Club, che permette ai clienti di fare acquisti fino a metà prezzo.