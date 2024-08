Anziana trovata morta in casa ad Arsago Seprio

Una donna di 80 anni è stata trovata morta in casa ad Arsago Seprio, nella prima mattina di venerdì 23 agosto, in viale Vanoni. (la foto è d’archivio)

L’anziana era in buona salute e non isolata, è bastato che non si vedesse per qualche ora per insospettire i vicini, che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

Poco dopo le 7 del mattino sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri. Purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare.

Secondo i primi rilievi dei militari il decesso è avvenuto per ragioni naturali.