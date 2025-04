Pisani vince l’Arsalonga. Latino e Spalenza prime tra le donne

Pieno di partecipanti, anche questa volta, alla Arsalonga disputata domenica 6 aprile ad Arsago Seprio: la corsa è giunta alla sesta edizione e ha visto al via oltre 500 podisti tra i quali 175 iscritti al Piede d’Oro che in questa occasione ha visto la disputa della seconda prova del calendario 2025.

In una giornata assolata, a svettare nella classifica assoluta è stato Federico Pisani: il portacolori del Team Attiva Salute ha coperto i 10,8 chilometri del percorso in 37.21 vincendo sia la gara sia la graduatoria del Piede d’oro. Alle sue spalle si sono piazzati nell’ordine Alessandro Santaromita (ex ciclista professionista) e Lorenzo Ferraro, entrambi al di fuori delle liste PdO. A seguire – tutti nel “Piede d’Oro” – Sandro Cavallaro (Arcisate), Simone Carlo Prina, portacolori del club organizzatore e cioè dell’Arsaghese, Riccardo Laudi (Aermacchi), Biagio Spadaro (Circuito Running) e Antonio Vasi (Cardatletica).

In campo femminile (in alto il podio) vittoria assoluta per Marta Latino che ha condiviso il podio con Debora Spalenza (Orecchielle Garfagnana), prima tra le atlete del Piede d’Oro, mentre la campionessa uscente Ilaria Bianchi (Recastello-Radici) ha concluso subito alle loro spalle. A seguire Martina Menegotto (Valbossa) che ha preceduto l’accoppiata dei Runner Varese formata da Sabrina Gussoni e Paola Turriziani inframezzate da Luana Erba. A completare l’elenco delle premiate Marta Gioia del Joint Running Club.

Il tracciato di gara – partenza e arrivo dal campo sportivo comunale – si è rivelato interessante dal punto di vista tecnico con numerosi saliscendi e con l’attraversamento dei boschi che si trovano intorno ad Arsago Seprio. Perfette le condizioni di gara anche grazie al lavoro svolto dai soci e dai volontari del GPA, il Gruppo Podistico Arsaghese.

Il calendario del Piede d’Oro proseguirà nell’inconsueta giornata del lunedì, che sarà comunque festivo: l’appuntamento è infatti per Pasquetta, 21 aprile, con la “Bumba da Cursa”, la gara di Busto Arsizio organizzata dalla Società Bumbasinsa Run, una delle novità all’interno del circuito del PDO 2025.