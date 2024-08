Arriva la ruota panoramica a Varese e guarda il lago e il monte Rosa

La stanno montando dal primo di agosto, nel piazzale antistante l’accesso pubblico al lago della Schiranna. Una grande ruota panoramica è arrivata ieri a Varese e ci rimarrà almeno un mese, in una posizione che permetterà una affascinante visione naturalistica dei nostri dintorni.

La struttura, una volta montata, sarà alta 36 metri e sarà in una posizione davvero panoramica, come il suo nome promette: da li si potrà vedere non solo tutto il lago di Varese con i suoi comuni, ma anche la catena del Rosa da una nuova prospettiva.

«La richiesta di concessione è arrivata naturalmente da un privato, ma abbiamo subito sposato l’iniziativa, cercando la posizione corretta perchè fosse anche strumento di attrattività sul territorio – ha spiegato Ivana Perusin, vicesindaco di Varese e assessora allo Sviluppo Produttivo – da lì ci sarà una incantevole visione sul lago e sui paesini che si affacciano, oltre che sulla catena del Rosa. Un’attrazione per varesini ma anche e soprattutto i tanti turisti che stanno soggiornando in questi giorni nella nostra città»

Per provare l’ebbrezza della ruota panoramica sul lago, non bisognerà attendere molto: l’apertura dell’impianto è prevista per sabato 3 agosto. L’inaugurazione della ruota sarà alle 21 con l’accensione anche delle luci che faranno da scenografia, ma già dalle 11 del mattino sarà possibile provare una magica salita sull’impianto.

La ruota sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 15 a mezzanotte, mentre la domenica dalle 11 sempre a mezzanotte. Inoltre, la ruota panoramica è dotata di una speciale cabina riservata alle persone con disabilità che potranno salire gratuitamente.