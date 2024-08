Attenzione alla Tingide del Platano, infestazione a Castellanza

È un piccolo insetto – circa 3 mm di lunghezza – fastidioso ma che, per fortuna, non comporta nessun pericolo per le persone. Si chiama Tingide del Platano e, in queste settimane, complice il grande caldo, sta infestando i platani di Castellanza. È un tipo di insetto che passa l’inverno al riparo nelle fessure dei tronchi, da cui esce nella tarda primavera per deporre le uova nella parte inferiore delle foglie.

«Ogni anno si sviluppano due/tre generazioni – spiegano dal Comune di Castellanza -. Succhia la linfa delle foglie dei platani facendole ingiallire precocemente. Come detto, non comporta nessun pericolo per le persone e per la maggior parte delle altre piante, diverse dai platani. Tuttavia, vista la forte diffusione sul nostro territorio in questo periodo, si consiglia di installare zanzariere, tenere il più possibile le finestre chiuse e ricorrere ad insetticidi a bassa tossicità».