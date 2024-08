Auto avvolta dalle fiamme a Lonate Pozzolo vicino a Malpensa

I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona vicino all’aeroporto di Malpensa per un incendio ad un’autovettura in transito sulla Sp52, la provinciale che unisce Lonate Pozzolo e Somma Lombardo, passando anche allo scalo aeroportuale (la foto è d’archivio).

L’allarme è scattato poco dopo le 12 di Ferragosto, all’altezza del polo logistico, in territorio di Lonate (dove la strada ha il nome di via del Gregge): i pompieri dal distaccamento di Busto-Gallarate sono intervenuti rapidamente ma il mezzo era già stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, che ha prestato soccorso al guidatore (uscito comunque subito dal veicolo, non era ustionato), un 38enne portato poi in ospedale a Busto.

Poco prima delle 14 i vigili del fuoco sono stati poi impegnati anche per un incidente con veicolo contro ostacolo, a Busto Arsizio, in viale Boccaccio. Il conducente è stato soccorso dal 118 ma non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.