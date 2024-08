Basketball Gallarate verso lo start: “Una stagione di costruzione”

Meno di due settimane al semaforo verde per la nuova stagione del Basketball Gallarate che prenderà il via lunedì 19 agosto con il raduno previsto al palazzetto di via Sottocosta, la “casa” della formazione biancoblu.

In vista dell’arrivo dei giocatori, parola al vicepresidente (di fresca nomina) Sebastian Perini e al ds Luca Cardiello, tandem dirigenziale che ha voluto fare il punto al termine del mercato. La Esse Solar, lo ricordiamo, giocherà nella cosiddetta Division A di Serie B Interregionale sotto la guida di coach Alberto Mazzetti, con l’ambizione di fare bene.

«Con Sebastian e con coach Mazzetti abbiamo allestito un roster che riteniamo competitivo e che apre un nuovo progetto – ha detto Ciardiello – Abbiamo mantenuto uno zoccolo duro con la conferma di alcuni senior che hanno sposato l’idea tecnica della società, ai quali abbiamo aggiunto un elemento come Giacomo Bloise che darà tanta quantità in cabina di regia. Dalla panchina invece usciranno alcuni giovani che hanno tanta voglia di affermarsi e che speriamo ci facciano divertire in campo».

Tra i confermati ci sono infatti elementi come capitan Riccardo Antonelli, Mattia Molteni, Jacopo Marcante e Matteo Fioravanti, tutti uomini che garantiscono solidità e “cifre” – spesso doppie – nel foglio delle statistiche. Tra gli arrivi – oltre al colpo Bloise (play cresciuto nelle giovanili di Cantù e passato da Biella in A2; lo scorso anno a Gazzada) si segnalano invece giovani del calibro di Riccardo Golino (già tricolore giovanile con Varese), Paolo Redaelli, Pietro Ballarin e Andrea Barbieri.

Sebastian Perini ha innanzitutto fatto il punto sui primi mesi di lavoro all’interno del BBG cominciando con il ringraziare il presidente onorario Thomas Valentino: «Ho trovato una società molto organizzata ma soprattutto una famiglia, come dice lo slogan societario “BBG Family”. Mi hanno sorpreso competenza e professionalità che ci sono qui e ringrazio Thomas per avermi coinvolto. Lui è un sognatore e non si può non fare il tifo per i sognatori: il suo obiettivo è di crescere con BBG che con tutto l’HUB del Sempione e spero di dare il mio contributo in questo».

Parlando degli obiettivi stagionali il vice presidente spiega: «Non sarà un anno di transizione ma di costruzione, in campo e fuori. Le società ben strutturate che hanno processi che funzionano al loro interno e sono economicamente salde, poi in campo ottengono risultati. Questa stagione sarà molto importante per il futuro e teniamo a rafforzare il rapporto con la città. Vogliamo portare l’entusiasmo e la voglia tra i ragazzi di venire in palestra a tifare la Prima Squadra al sabato. Ciò non è automatico e ci lavoreremo, starà poi ai giocatori fare la loro parte, dando l’esempio in campo ed offrendo una pallacanestro che sia specchio di questo approccio. Abbiamo costruito un roster molto competitivo con un mix tra senior ed under molto interessante con un massimo comun denominatore che è la “fame” sportiva».