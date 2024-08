B&B AirGreen47: la porta d’accesso alla cultura e natura della Lombardia a Venegono Inferiore

Dalla sua apertura nel 2013, il B&B AirGreen47 a Venegono Inferiore è una meta ideale per chi cerca un soggiorno che combina comfort, accoglienza familiare e un’attenzione particolare verso il turismo sostenibile. Selezionato come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, questa struttura si trova in una posizione perfetta per esplorare le bellezze di Varese, Milano, Como e le aree circostanti, rendendola un punto di partenza eccellente per gli amanti delle biciclette e del turismo lento.

Ospitalità e design moderno

Gestito con passione da Tiziana, B&B AirGreen47 offre un ambiente caldo e accogliente, circondato da un ampio giardino: una vera oasi di tranquillità e benessere. Moderno e raffinato, il B&B è dotato di tutte le comodità necessarie per garantire un soggiorno rilassante, sia che si tratti di viaggi di lavoro, piccole riunioni, o una fuga romantica.

Un nodo ciclistico strategico

Grazie alla sua ubicazione privilegiata vicino al Parco di Pianbosco e alla Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AirGreen47 offre accesso diretto a una varietà di percorsi ciclabili che si snodano attraverso paesaggi naturalistici e storici. Il B&B fornisce servizi dedicati ai ciclisti, inclusi deposito sicuro per le biciclette e materiali informativi per aiutare gli ospiti a pianificare le loro escursioni nella regione.

Esplorazioni culturali e naturalistiche

Dall’AirGreen47, gli ospiti possono facilmente raggiungere attrazioni significative come il Monastero di Torba, il Parco Archeologico di Castelseprio e la Collegiata di Castiglione Olona, arricchendo la propria esperienza con la storia e la cultura locale. Le vicine riserve naturali sono un rifugio sereno e spettacolare per gli amanti della natura e offrono innumerevoli opportunità per osservazioni astronomiche, passeggiate e ciclismo.

Contatti e prenotazioni

Per maggiori informazioni o per prenotare il proprio soggiorno, è possibile visitare il sito www.airgreen47.com, inviare un’email a airgreen47@gmail.com, o contattare Tiziana direttamente tramite cellulare o WhatsApp al +39 333-4442755. È possibile anche seguire le novità del B&B su Facebook cercando B&B AirGreen47.