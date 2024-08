Bettole, si corre di domenica. Il clou è il “Premio Benetti”

Due figure chiave dell’ippica italiana dei decenni scorsi, Mario e Gaetano Benetti, sono protagonisti dell’appuntamento con il galoppo alle Bettole previsto a partire dalle ore 18,05 di domenica 25 agosto, quando cavalli e fantini animeranno l’impianto varesino per le consuete sei corse.

Il “Premio Benetti”, quarta corsa, è una classica della riunione estiva: handicap principale di tipo C il confronto si disputa sui 2.250 metri su erba e vedrà al tondino sette femmine di valore. All’antivigilia della gara – prevista intorno alle 19,45 – sono le due allieve del clan Botti le favorite, ovvero Griffe e Bonny in Love montate rispettivamente da Nicola Pinna e Dario Di Tocco. Garbo, Lechro, Preziosissima, Kinkawa e Sopran Lucca le rivali in una gara dalla dotazione monetaria importante (20.900 euro).

Il convegno ippico si apre con una delle due corse per amatori, il Premio Famiglia Bosina, 1.400 metri su pista in sabbia, seguito dal Premio Luigi Gianoli, reclamare per due anni e oltre in cui Deise proverà a far valere il “pesino”. Prima del “Benetti” spazio all’interessante “Mario Fossati” con sette soggetti tra le gabbie: Bridge Dino (Valeria Toccolini) sembra troppo pesante a differenza di Willy il Coyote (Walter Gambarota).

Dopo il clou di serata altri due appuntamenti, entrambi su sabbia: la quinta corsa è il Premio Riccardo e Antonio Arpisella, handicap su una distanza medio – lunga, 2.150 metri, con sette pretendenti al successo. Chiusura di nuovo dedicata ad amazzoni e gentlemen: in pista ben nove cavalli a contendersi il Premio Nuccio Madera sui 1.950 metri.