Brezzo di Bedero, auto in fiamme al Villaggio Olandese

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di lunedì 7 agosto al Villaggio Olandese, la frazione di Brezzo di Bedero storicamente frequentata da turisti stranieri che scelgono di trascorrere un periodo di vacanza sul Lago Maggiore.

Una vettura di marca Renault posteggiata in un parcheggio della zona ha infatti preso fuoco ed è stata presto avvolta dalle fiamme: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Luino che hanno evitato guai peggiori, spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza l’area. Accanto all’auto danneggiata non erano posizionate altre vetture.

Non è stato invece necessario l’intervento del 118: non ci sono stati infatti feriti né persone che hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.