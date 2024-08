Brezzo di Bedero in musica

Per tutto il mese di luglio la Collegiata di San Vittore di Brezzo di Bedero ha ospitato i concerti della 50 a edizione della Stagione Musicale della Canonica, con la presenza di un folto pubblico internazionale, appassionato e attento.

Con il concerto di sabato 3 dell’Orchestra Cameristica di Varese si chiuderanno gli eventi in Canonica e la storica rassegna proseguirà tutte le domeniche di agosto e la prima di settembre, alle ore 21, presso il centro culturale “Casa Paolo”, per poi definitivamente concludersi sabato 7 settembre al Santuario di Santa Maria Bambina a Pianezza.

«Sin dalla prima edizione del 1973 Brezzo di Bedero ha acquisito prestigio e fama e, con la stessa passione e competenza che l’ideatore Mario Manzin ha saputo trasmettere ai suoi collaboratori, mettiamo in campo le nostre migliori energie per proseguire il grande progetto della Stagione Musicale della Canonica in quella comunione di spirito felicemente riassunta nel motto: ”Al servizio della Cultura e dell’Amicizia”», afferma Daniele Boldrini, sindaco di Brezzo di Bedero.

Sempre da Brezzo di Bedero è partiva 44 anni fa la Stagione Musicale “Antichi Organi Patrimonio d’Europa” e proprio Brezzo fu scelta dal grande pianista e didatta Paul Baumgartner quale dimora negli ultimi anni della sua vita, lasciando poi in eredità al comune la propria abitazione oggi trasformata nel centro culturale nel quale, da domenica, verranno ospitati i rimanenti concerti della stagione, coprendo così l’intero periodo estivo e andando a

riprendere quella che era la cadenza della Stagione nel periodo pre-pandemia.

Tutti questi elementi fanno di Brezzo di Bedero una piccola “Casa della Musica”, una unicità del nostro territorio, come bene ha ricordato nel suo messaggio di auguri alla stagione l’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso.

I prossimi concerti del 3 e 4 agosto 2024 presso la Collegiata di San Vittore e “Casa Paolo" a Brezzo di Bedero offrono un'esperienza musicale ricca e variegata, che copre una vasta gamma di stili e periodi storici, mettendo in luce la bellezza della musica per archi e la versatilità dell’Oboe e del Corno Inglese accompagnato dall’ arpa.

Un'opportunità unica per esplorare composizioni meno conosciute ma di grande fascino, eseguite da musicisti di livello internazionale in un contesto suggestivo

Sabato 3 agosto 2024 – Collegiata di San Vittore, Brezzo di Bedero:

Orchestra Cameristica di Varese, direttore Fabio Bagatin

Musiche di Holst, Puccini, Reinecke

Domenica 4 agosto 2024 – Casa Paolo – Via Baumgartner 10, Brezzo di Bedero

Jeux des cordes et du bois…

Luca Avanzi, Oboe e Corno Inglese, Elena Elisa Gorna, Arpa

Musiche di Rust, Debussy, Ibert, Fauré, Rossini etc.

Tutti concerti sono ad Ingresso Libero e iniziano alle 21:00