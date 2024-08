Cade dalla bici a Mendrisio, ciclista in ospedale

Incidente stradale nella serata di domenica 25 agosto a Mendrisio. Stando a una prima ricostruzione formulata dalla polizia cantonale, poco dopo le 18, un uomo di 49 anni che stava viaggiando in via Turconi, a bordo della sua bicicletta è finito a terra. Ancora da definire le cause che hanno provocato la rovinosa caduta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Mendrisio, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) che dopo aver prestato le prime cure al ferito lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base alle prime valutazioni mediche, lo stesso ha riportato gravi ferite. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, l’area stradale interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico.