Carmen Polo festeggia 100 anni, gli auguri del sindaco e dell’amministrazione comunale di Ferno

Tantissimi auguri alla signora Carmen Polo, cittadina di Ferno che compie 100 anni. Una vita non semplice quella di Carmen, fatta di tanto lavoro, ma anche di dolori e sacrifici che non hanno spento la sua tenacia e la voglia di vivere.

Nata a Pincara, in provincia di Rovigo, nel 1924, la signora Carmen dedica i suoi anni di gioventù a lavorare come mondina nelle risaie “con i piedi completamente immersi nell’acqua”, come lei stessa tiene a ricordare. Poi la guerra e il duro periodo della deportazione, fino al rientro in Italia e, finalmente, nel 1948, il matrimonio con il suo Ildo Cavallaro, con il quale qualche anno dopo, nel 1951, si è trovata anche ad affrontare i danni provocati dall’alluvione nel Polesine.

Il trasferimento a Ferno avviene un po’ più avanti, negli anni Settanta. Qui scorre la vita di famiglia, tempi di serenità che, purtroppo, però, non risparmiano a Carmen l’immenso dolore per la perdita di una figlia e, nel 1996, del marito. Chi conosce Carmen, la descrive come una donna instancabile, mai con le mani in mano. Dopo la meritata pensione, infatti, sono arrivati gli hobby, dalle carte al lavoro a maglia, dalla tombola all’uncinetto. E poi l’amore per la cucina e per la tavola, sulla quale non mancano mai un buon bicchiere di vino e una tazzina di caffè.

Oggi, martedì 27 agosto, la grande festa per i suoi cento anni, con gli affettuosi auguri per lo straordinario traguardo raggiunto, anche da parte del sindaco, della giunta e di tutta l’amministrazione comunale di Ferno.