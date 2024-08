C’è un nuovo mezzo pubblico a Varese. In via Sacco arrivano gli txai

Un attimo di distrazione e la scritta taxi si trasforma in txai in via Sacco, aprendo la strada a infiniti meme da social. Ce la segnala un nostro lettore.

La scritta è comparsa in questi giorni nella centralissima via di Varese, sulla corsia dedicata ai mezzi pubblici, riverniciata di fresco con la segnaletica orizzontale dopo l’asfaltatura.

L’operatore addetto al posizionamento degli stencil (le sagome delle lettere utilizzate per dipingere sull’asfalto) ha invertito la A con la X ed ecco il risultato che ha divertito più di un varesino.