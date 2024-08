C’è un orso al Monte Orsa e offre l’aperitivo: appuntamento domenica mattina a Saltrio

Una nuova simpatica iniziativa dell’associazione Amo-Amici del Monte Orsa di Saltrio che domenica 11 agosto inaugurerà una nuova pittura rupestre all’inizio del Sentiero naturalistico. Si tratta di un’opera (un simpatico orso) realizzata da Angela Broggi e Luciana Bernasconi che hanno già dipinto gli animali e i fiori sul bellissimo sentiero che porta alla scoperta del comprensorio dei monti Orsa e Pravello.

L’appuntamento per tutti è alle 12, davanti agli uffici della cava Salnova, in via Villa Oro 1. Seguirà un aperitivo offerto dall’associazione a tutte le persone presenti.

Dopo lo spettacolare recupero della Cava Brusata, la creazione di sentieri di ogni tipo, la realizzazione della Big banch e del Parco MaMo con il suo dinosauro a grandezza naturale, i volontari di Amo non si fermano e continuano ad arricchire il territorio del Monte Orsa con piccole e grandi opere per arricchire l’offerta di un territorio di grande bellezza e sempre più apprezzato anche dai turisti stranieri.

«Un passo alla volta, con le risorse che abbiamo e tutto il nostro entusiasmo stiamo cercando di rendere sempre più attrattivo questo territorio così bello, dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e importante anche dal punto di vista storico – dice Claudio Gavarini, tra i volontari più attivi e uno dei fondatori dell’associazione Amici del Monte Orsa – Gli effetti si vedono, sempre più persone, anche provenienti dall’estero, passeggiano sui nostri sentieri, le iniziative che proponiamo sono sempre molto partecipate e apprezzate e questo ha dei riflessi positivi. Un segnale importante, ad esempio, è l’apertura di un Bed & breakfast inaugurato solo pochi mesi fa a Saltrio, il primo in un territorio che non ha strutture ricettive. L’augurio è che sia il primo segnale di un cambiamento che porti benefici e ponga le basi di una vocazione turistica per questo territorio».