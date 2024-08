Chiuso per una notte il tratto Gallarate – Legnano sulla A8

Sulla A8 Milano-Varese e sul Ramo di allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura.

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Legnano, verso Milano. Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso Milano di Gallarate, Busto Arsizio e Castellanza. Si ricorda la chiusura, con orario 21:00-5:00, del tratto Cavaria-allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sempre in direzione di Milano.

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Busto Arsizio-Castellanza-Legnano ed entrare in A8 a Legnano;

per la chiusura dell’entrata verso Milano di Gallarate, Busto Arsizio e Castellanza: Legnano.

Sulla A36 Pedemontana Lombarda, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Lentate sul Seveso ed è diretto verso Milano. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire a Gallarate, proseguire sulla SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio-Castellanza-Legnano ed entrare in A8 a Legnano, per poi riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.