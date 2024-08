Concerto all’alba a Bisuschio: musica acustica e colazione nel cuore del parco

Domenica 25 agosto, alle ore 5:30, il Parco del Campo Sportivo di Bisuschio ospiterà il tradizionale Concerto all’Alba.

Il Gruppo Caronte guiderà in un viaggio musicale con “Onda d’URTO”, proponendo brani di artisti iconici come Johnny Cash, The Clash, Miles Davis, Prince e Nirvana, rivisitati con strumenti acustici e arrangiamenti originali per violino, violoncello e pianoforte/voce.

L’evento, giunto alla XXXIII edizione, è parte del progetto “Girovagando in Musica”, che unisce itinerari turistici e musicali per creare esperienze indimenticabili. Dopo il concerto, il Comune di Bisuschio offrirà una colazione in collaborazione con la Pro Loco. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata per la colazione su Eventbrite. Un’occasione perfetta per vivere un momento di serenità e relax, in un contesto suggestivo e sicuro.

“Girovagando in Musica” Itinerari turistici e musicali è realizzata con il contributo dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’Ufficio Turistico della Valle d’Aosta, e dall’Hotel Catullo di Sirmione, oltre a tutti gli enti e amministrazioni comunali delle località partecipanti, creando un pied-à-terre di relax con sorprese e conoscenze di luoghi rigenerativi, disseminati fra mare,laghi,colline,montagne e ruderi storici in questa bellissima penisola.