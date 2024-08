Consiglio comunale convocato senza consultare i capigruppo. Mercallo Futuro ideale, “Chiediamo almeno educazione”

A Mercallo il dibattito tra amministrazione e minoranza non va in ferie. Il gruppo Mercallo Futuro ideale guidato da Francesca Madoglio protesta contro il sindaco Andrea Tessarolo, che in veste di presidente del consiglio comunale ha scelto di convocare l’assemblea il 29 agosto senza prima confrontarsi con i capigruppo per scegliere la data.

Madoglio aveva chiesto con una lettera a Tessarolo di riunire la conferenza dei capigruppo al fine di concordare una data che prendesse in considerazione anche i periodi di vacanza e gli impegni lavorativi dei consiglieri.

«Avevamo chiesto – sottolinea Mercallo Futuro ideale – la riunione dei capigruppo, ma il sindaco Tessarolo non ha nemmeno risposto e ha convocato il consiglio il 29 agosto senza motivazioni relative a scadenze urgenti e improrogabili, fregandosene di fornire una risposta e dimostrandosi ancora una volta il sindaco solo di chi l’ha votato. Chiediamo almeno educazione da parte del sindaco e della maggioranza».