Corsi gratis per i meno abbienti in cambio di sconti sugli impianti: Varese vara “Sport per tutti”

Accesso gratuito ai corsi proposti dalle associazioni sportive – quelle che aderiranno al progetto – le quali, in cambio, potranno usufruire di riduzioni sulle tariffe per gli impianti cittadini. È lo “schema” predisposto dal Comune di Varese e che sarà attivato dal mese di settembre con un progetto intitolato “Sport per tutti”, annunciato oggi – martedì 6 agosto – da Palazzo Estense.

L’idea è quella di avvicinare allo sport – meglio, a diverse discipline sportive – anche le fasce meno abbienti della popolazione. In particolare avranno l’accesso gratuito i componenti dei nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 20mila euro annui: chi ha i requisiti potrà da oggi scegliere sport e società a cui aderire da un elenco pubblicato sul sito del comune (QUI il link), in continuo aggiornamento.

Tra i primi ad aderire (una ventina) ci sono associazioni sportive che praticano pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica, rugby, calcio, e football americano ma è molto probabile che nelle prossime settimane l’offerta venga ampliata. Chi è interessato può fare domanda presso l’Ufficio sport comunale tramite la presentazione di una istanza che si può scaricare CLICCANDO QUI.

Sul lato delle società sportive, gli sconti saranno calcolati in base al numero di quote gratuite messe a disposizione in favore di soggetti in disagio economico che parteciperanno alle attivi­tà offerte. Al progetto possono aderire sia le associazioni sia le società affiliate alle federazioni sportive nazionali ma anche a quelle che fanno parte della discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e che figurano nel Registro nazionale tenuto dal Dipartimento dello Sport.

“Con “Sport per Tutti” intendiamo aprire le porte dell’attività sportiva a tutte le famiglie varesine, anche a chi si trova in una situazione di difficoltà economica – spiega l’assessore Stefano Malerba – per questo abbiamo dato il via a questa iniziativa che prevede la gratuità per i nuclei famigliari che vogliono far praticare del sano sport ai propri figli. Inclusione e accessibilità dunque, perché vogliamo che lo sport sia davvero praticato da tutti a Varese e in particolare dalle nuove generazioni. Nessun bambino e bambina deve restare escluso. Ovviamente alle realtà sportive che aderiranno al nostro progetto verrà riconosciuta una riduzione tariffaria per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali».