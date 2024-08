Dà del maranza ad un sedicenne. Picchiato dagli amici dopo la festa degli Alpini a Saltrio

Circondato e picchiato da un branco di ragazzini per aver apostrofato uno di loro come “maranza”. Un 22enne di Saltrio è stato colpito da due pugni e spintonato per una battuta che non è andata giù alla comitiva con cui si accompagnava un 16enne dello stesso paese che qualche anno prima aveva avuto la vittima come educatore all’oratorio.

A raccontare la storia è G.C. che la sera di mercoledì 14 agosto stava tornando verso casa dalla festa degli Alpini in paese insieme ad un amico quando ha salutato il 16enne che lo aveva riconosciuto: «È stato lui a salutarmi e quando ho capito che era uno dei ragazzi che seguivo all’oratorio qualche anno fa mi sono fermato a parlare e a scambiare due chiacchiere. Quando gli ho detto che sembrava un maranza si è fatto scuro in volto e i suoi amici hanno subito assunto un atteggiamento minaccioso a cui hanno fatto seguito minacce e insulti. A quel punto ho guardato il mio amico e ci siamo allontanati» – racconta.

Il 22enne ha capito che tirava una brutta aria perchè il gruppo di ragazzini ha iniziato a inseguirli e subito ha chiamato il 112. Nonostante li avesse avvisati che stava chiamando le forze dell’ordine uno di loro lo ha colpito con due pugni e lo ha spintonato facendolo cadere a terra. Fortunatamente non ha riportato ferite tali da ricorrere alle cure dei sanitari ed è riuscito poi a tornare a casa, anche se ammaccato e frastornato per l’accaduto.

Quando sono arrivati i carabinieri il gruppo si era già allontanato: «Ho deciso di sporgere comunque denuncia perchè questi episodi non vanno sottovalutati – spiega la vittima dell’aggressione -. Sono comportamenti che prima accadevano solo nelle città e ora si verificano anche nei piccoli centri dove ci conosciamo tutti».