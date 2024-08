Da sabato 3 a domenica 18 agosto torno il Luna Park a Laveno Mombello

Da sabato 3 a domenica 18 agosto a Laveno Mombello torna il luna park, con le sue tradizionali luci e colori tanto amati da grandi e piccini. Il Luna Park, che quest’anno conta 40 attrazioni e food truck, è situato sul lungolago in Località Gaggetto.

L’inaugurazione del parco divertimenti è prevista per sabato 3 agosto alle 20.30, con sconti speciali per la prima ora di apertura: fino alle 21.30, infatti, i visitatori avranno 1 euro di sconto su ciascuna attrazione.

«Si avvicina il Ferragosto Lavenese e, come ormai da tanti anni avviene, arriva anche Luna Park, che si inserisce in un ricco programma di eventi – afferma Fabio Bardelli, vicesindaco del Comune di Laveno Mombello – L’amministrazione comunale saluta quindi anche l’arrivo delle attrazioni attese da molti per un Ferragosto di festa per tutti».

«Come da tradizione, dopo la tappa di Luino siamo felici di fare ritorno a Laveno – commenta Riccardo Claudi, portavoce dei gestori del luna park – anche quest’anno vogliamo offrire due settimane di divertimento, emozioni e adrenalina. Per la serata di apertura abbiamo pensato a uno sconto speciale per i primi visitatori, ma non mancheranno altre iniziative dedicate alla cittadinanza che sveleremo in seguito. Torniamo con le più amate attrazioni degli anni passati, già apprezzate in altre città d’Italia e che siamo sicuri regaleranno forti emozioni al pubblico di Laveno. Ringraziamo come sempre l’amministrazione per la collaborazione».

Il Luna Park rimane in Località Gaggetto di Laveno Mombello lungolago fino a domenica 18 agosto 2024 con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 20.30 alle 24, il venerdì e il sabato dalle 20.30 all’1 di notte.