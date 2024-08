Dai sentieri ai rifugi: a Luino un corso di avvicinamento alla montagna

Il concetto di “andare in montagna” è cambiato notevolmente negli ultimi anni, e anche l’ambiente montano sta subendo trasformazioni senza precedenti. Di fronte a questi cambiamenti, è dunque sempre più importante prepararsi adeguatamente. Ma quali precauzioni adottare e come prepararsi per le escursioni in diverse condizioni? Il Cai Luino offre un corso destinato sia a chi desidera avvicinarsi all’escursionismo per la prima volta, sia a chi pratica già questa attività da tempo ma non ha mai ricevuto una formazione dedicata. Il corso, che si propone di suscitare interesse senza entrare in dettagli “specialistici”, fornirà una panoramica generale su diversi aspetti dell’escursionismo. A seconda del gruppo e delle curiosità emerse, poi, alcune tematiche verranno ulteriormente approfondite.

Il programma prevede due lezioni teoriche serali, due uscite pratiche in “ambiente” e un’uscita con pernottamento in rifugio o bivacco. La prima lezione teorica servirà per conoscersi, presentare il corso e fornire informazioni sui materiali necessari. Nella seconda lezione, si esploreranno i fondamenti di cartografia e orientamento.

Durante le due uscite pratiche, invece, si tratteranno argomenti relativi alla fruizione sicura e consapevole della montagna, sia dal punto di vista escursionistico che ambientale, con l’obiettivo di trasmettere la consapevolezza necessaria per affrontare l’ambiente montano in sicurezza.

Le escursioni si svolgeranno in ambienti diversi per offrire esperienze variegate, sia paesaggisticamente che tecnicamente. Il corso si concluderà poi con un weekend di due giorni, per vivere un’avventura completa: dormendo in tenda, bivacco o rifugio e sperimentando la fatica di trasportare tutto il necessario per un soggiorno prolungato in montagna.