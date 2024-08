D’Amato d’oro ed Esposito Bronzo alla trave. La ginnastica italiana entra nella storia

Alle Olimpiadi di Parigi due ginnaste azzurre salgono sul podio con una prestazione alla trave a dir poco strepitosa. Oro per la bravissima Alice D’Amato con 14.366, che si lascia alle spalle la cinese Zhou. Bronzo per Manila Esposito determinata come non mai a portare a casa questa medaglia. Le due atlete hanno condotto una gara al limite della perfezione. La stella americana Simone Biles è invece caduta.

Due ginnaste azzurre sul podio della trave, quanto basta per far entrare la ginnastica italiana nella storia dei giochi olimpici.

Per Alice D’Amato il riscatto della prova di ieri alle parallele dove la ginnasta si è classificata al quinto posto, a pochi centesimi dal terzo posto.

Per le farfalle italiane il coronamento di una spedizione iniziata con l’argento di squadra.

Manca ancora l’ultima prova al corpo libero